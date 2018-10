Hayden z novim fantom, a takooo sramežljiva!

Prvič so ju skupaj ujeli avgusta, očitno pa zvezdnici vsa pozornost, vsaj kar se tiče zasebnega življenja, ni prav nič všeč. Povsem običajno oblečeno so jo zdaj ujeli, ko je prišla iz restavracije Dan Tana, za povrhu pa si je celo zakrivala obraz.

29-letna Hayden Panettiere se je pred meseci razšla z zaročencem boksarskim šampionom Vladimirjem Kličkom , s katerim ima 3-letno hčerko Kayo, a je nekdanji par ostal v prijateljskih odnosih. Igralka in aktivistka za čiste oceane pa je zdaj zaljubljena v igralca Briana Hickersona , ki je njenih let, paparaci pa so jima nenehno za petami.

Brian se je iz Južne Karoline preselil v Los Angeles, zanimajo pa ga nepremičnine in igranje. Srečala sta se prek skupnih prijateljev, prijateljujeta že nekaj mesecev, kar je potrdila tudi njena mama Lesley Vogel. Očitno Hayden ni izgubljala časa po razhodu z ukrajinskim boksarjem, s katerim je bila zaročena, skupaj pa sta bila slabo desetletje.

