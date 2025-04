Hči Angeline Jolie s to pričesko videti kot mati v zloglasni filmski vlogi

OGLAS

Shiloh Jolie, osemnajstletno hčerko zvezdnice Angeline Jolie, so ujele kamere med druženjem s prijatelji, pozornost pa je pritegnila njena nova frizura. Svetle lase je imela namreč spletene v dve kiti, s katerima je videti natanko tako kot pred dobrimi dvajsetimi leti njena mati v vlogi zloglasne filmske junakinje Lare Croft. Tej se je na videz približala tudi s svojo črno ležerno opravo – puloverjem s kapuco in črno trenirko. Sinonim za Laro Croft so namreč prav črna oprava, lasje spleteni v dve dolgi kiti in seveda spretnost pri rokovanju z orožjem, česar ne gre izpustiti.

Shiloh Jolie FOTO: Profimedia icon-expand

49-letna Angelina Jolie je legendarno Laro Croft v akcijskem filmu prvič upodobila leta 2001 in nato še enkrat leta 2003, oba filma sta požela uspeh. Takrat je poskrbela za nov trend na področju pričesk – lasje, spleteni v kito, ob strani pa še nekaj las, ki padajo ob obrazu. Očitno se je trenda zdaj poslužila tudi Shiloh, ki je tudi v preteklosti sicer rada eksperimentirala z lasmi in pričeskami. Avgusta leta 2003 se je javnosti denimo pokazala z rožnato obarvanimi lasmi, ko so jo kamere ujele na kosilu s prijateljem v Kaliforniji. Že prihodnje leto je priznan koreograf Lil Kelaan Carter delil video, v katerem Angelinina hči pleše, njeni lasje pa so postriženi na kratko, ne segajo ji niti do ušes.

Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox in Knox. FOTO: Profimedia icon-expand

Februarja je zvezdnica Angelina Jolie razkrila, da je Shiloh, ki je lansko leto opustila Pitt iz svojega priimka, zelo zaščitniška do svojega zasebnega življenja. Ničesar ne mara deliti z javnostjo. "Moji otroci ne marajo ničesar, kar je povezano z zvezdništvom in takšnim načinom življenja – še posebej Shiloh to sovraži," je takrat povedala mama šestih otrok med panelom na mednarodnem filmskem festivalu v Santa Barbari. Joliejeva in 61-letni Brad Pitt sta se ločila decembra 2024 po osemletnem pravnem boju. Poleg Shiloh imata Angelina in Brad še Maddoxa (23), Paxa (21), Zaharo (20) in 16-letna dvojčka Knoxa in Vivienne.