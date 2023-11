Hči Brucea Willisa strta: 'Pogrešam svojega očka'

35-letna Rumer je namreč objavila fotografijo, na kateri jo kot punčko vidimo v naročju svojega očeta. Mladi Bruce pozira brez majice, videti je sproščeno in kot da ne bi vedel, da so ga ujeli v objektiv. Ob fotografijo je pripisala: "Danes resnično pogrešam svojega očeta." Zraven je pa dodala še emoji, ki joče. Njena sestra, Tallulah Willis , je pod objavo komentirala: "Rada te imam, sestra."

29-letna Tallulah, prav tako igralka, je nedavno gostovala v pogovorni oddaji voditeljice Drew Barrymore, kjer je spregovorila o očetovi bolezni in njegovem stanju. "Stanje je enako, ni se poslabšalo, kar je najboljša stvar, ki si jo lahko želimo. Ko sem z njim, čutim ljubezen. Moj oče je, rad me ima in to je pomembno," je povedala Tallulah.