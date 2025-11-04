Svetli način
Film/TV

Hči Cindy Crawford in sin Richarda Gera obudila spomin na njuno razmerje

Los Angeles, 04. 11. 2025 10.14 | Posodobljeno pred 7 minutami

Da naključja ne obstajajo in se vse zgodi z razlogom, so dokazale simpatične fotografije otrok Cindy Crawford in Richarda Gera. Kaio in Homerja so ujeli v objektiv med snemanjem nove serije - na las podobna svojima staršema pred tridesetimi leti, ko sta se najprej zaljubila in poročila, nato pa zaradi prevelike razlike v letih tudi razšla.

Supermodel Cindy Crawford in igralec Richard Gere sta pred tridesetimi leti po komaj štirih letih zakona potegnila črto in se ločila. Po treh destletjih sta njuna odrasla otroka obudila spomin na njuno skupno preteklost in zaljubljena leta pred očmi javnosti, ki sta jih zvezdnika preživela v devetdesetih.

24-letno Kaio Gerber, Cindyjino hči, in 25-letnega Homerja Gera, Richardovega sina, so te dni opazili skupaj v Los Angelesu na snemanju prihajajoče serije Ryana Murphyja The Shards. Slednja temelji na istoimenskem romanu Breta Eastona Ellisa iz leta 2023 in pripoveduje zgodbo o skupini srednješolskih prijateljev, umeščeno v leto 1981. Fotografije Kaie in Homerja s snemanja serije so hitro preplavile splet. Na njih je Cindyjina hči videti kot najstnica iz osemdesetih, oblečena v rdečo in z bujnimi skodranimi lasmi, ob njej pa eleganten Richardov sin, odet v črno obleko in s sončnimi očali.

"Najino razmerje se je zaključilo, ko mi je bilo samo 22 let in pri teh letih sem kot mlada ženska še vedno ugotavljala, kdo sem in predvsem kaj si želim postati," je povedala manekenka. "On jih je imel takrat že 37, zato mu je bilo v nekaterih pogledih jasno, da še vedno odraščam in se spreminjam, a jaz tega takrat nisem bila pripravljena sprejeti. Pri 22. si pač prepričan, da veš vse, čez leta pa ugotoviš, kako zelo si se motil," je dodala Cindy. 

Kaia in mati Cindy Crawford.
Kaia in mati Cindy Crawford. FOTO: Profimedia

Po razpadlem zakonu z Richardom se je Cindy vnovič poročila že leta 1998 z Randejem Gerberjem, s katerim imata Kaio in sta skupaj vse do danes. Richard pa se je po zakonu s Crawford poročil s Carey Lowell, s katero sta dobila Homerja. 

