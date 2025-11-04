Hči Cindy Crawford in sin Richarda Gera obudila spomin na njuno razmerje

24-letno Kaio Gerber , Cindyjino hči, in 25-letnega Homerja Gera , Richardovega sina, so te dni opazili skupaj v Los Angelesu na snemanju prihajajoče serije Ryana Murphyja The Shards . Slednja temelji na istoimenskem romanu Breta Eastona Ellisa iz leta 2023 in pripoveduje zgodbo o skupini srednješolskih prijateljev, umeščeno v leto 1981. Fotografije Kaie in Homerja s snemanja serije so hitro preplavile splet. Na njih je Cindyjina hči videti kot najstnica iz osemdesetih, oblečena v rdečo in z bujnimi skodranimi lasmi, ob njej pa eleganten Richardov sin, odet v črno obleko in s sončnimi očali.

Supermodel Cindy Crawford in igralec Richard Gere sta pred tridesetimi leti po komaj štirih letih zakona potegnila črto in se ločila. Po treh destletjih sta njuna odrasla otroka obudila spomin na njuno skupno preteklost in zaljubljena leta pred očmi javnosti, ki sta jih zvezdnika preživela v devetdesetih.

Javnosti ni ušlo, da sta Kaia in Homer na las podobna svojima zvezdniškima staršema iz časa, ko sta se ta leta 1988 spoznala po naključju preko prijateljev in nato čez tri leta skupaj pobegnila v Las Vegas. Kot zakonca sta bila za javnost izredno zanimiva, neprestano sta polnila naslovnice in bila leta 1993 po izboru revije People imenovana tudi za najbolj seksi par na zvezdniški sceni. A njuno na videz popolno ujemanje in silna ljubezen nista bila dovolj, že leta 1995 sta se razšla. Zdaj 59-letna Cindy je pred leti razkrila, da je k temu v veliki meri prispevala razlika v letih.

"Najino razmerje se je zaključilo, ko mi je bilo samo 22 let in pri teh letih sem kot mlada ženska še vedno ugotavljala, kdo sem in predvsem kaj si želim postati," je povedala manekenka. "On jih je imel takrat že 37, zato mu je bilo v nekaterih pogledih jasno, da še vedno odraščam in se spreminjam, a jaz tega takrat nisem bila pripravljena sprejeti. Pri 22. si pač prepričan, da veš vse, čez leta pa ugotoviš, kako zelo si se motil," je dodala Cindy.