'Hči Gorskega zdravnika' z močnim zapisom: Imetje se radi

Gledalci izjemo priljubljene televizijske serije Gorski zdravnik so lahko Ronjo Forcher spremljali, kako odrašča in se razvija pred kamerami. Leta 2008 je prevzela vlogo hčerke glavnega lika dr. Martina Gruberja , ki ga igra nadvse priljubljeni Hans Sigl. Že pri rosnih dvanajstih letih se je Ronja znašla v središču medijske pozornosti in se je morala s tem naučiti odraščati. Zdaj ima 25-letnica na Instagramu več kot 100 tisoč sledilcev, ki jo spremlja vsak dan in na vsakem koraku. Prav zato se je že navadila, da dobiva različne odzive na svoje vloge in na svojo podobo – veliko je pohval, nekaj pa je tudi kritik, pravi sama.

Ronja se sicer ne obremenjuje preveč z mnenjem ljudi, a je vseeno dala vedeti, da ni v redu, da si vsi prilaščajo pravico za komentiranja, predvsem kritiziranja. "Hm, le zakaj to piše?" je začela zapis pod fotografijo v kopalkah mlada Ronja in nadaljevala: "To pišem, ker mi gre na živce, da so različni mediji vsak dan nasršeni proti stvarem. Vedno najdejo temo, s katero nam delajo slabo vest. Predvsem mi gredo na živce naslovi rumenih tabloidov v smislu 'Pridobila je koronske kilograme' ali pa 'Tako topi koronske kilograme'. Takšni naslovi se pojavljajo iz dneva v dan in nam samo še povečujejo naše nesigurnosti in naše komplekse. Naš strah ni, da nas ljudje okoli ne bi imeli radi ali da bi izpadli manj sposobni. Strah se pojavlja, ko se vprašamo, če smo dovolj suhi, dovolj postavni. In povem vam, to je narobe. Narobe je, da je tako."

Dopisala je, da je pri človeku najbolj pomembno to, kakšen je po karakterju, da je dober, da dela dobro in da je sprejet, ne glede na njegove kilograme in zunanji videz. "S tem, da so se nekateri zredili med korono, ni nič narobe. Prav tako ni nič narobe, če so nekateri v tem času shujšali."