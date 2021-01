Hči Paula McCartneyja snema film o studiih Abbey Road

Hči Paula McCartneyja Mary McCartney snema dokumentarni film o slavnih londonskih studiih Abbey Road, kjer so svoje pesmi snemali The Beatles, Pink Floyd, Aretha Franklin in drugi. Film z naslovom If These Walls Could Sing (Če bi stene lahko prepevale) bo vseboval intervjuje z zvezdniki in dokumentiral zgodovino studiev ob njihovi 90-letnici.

icon-expand Beatli v studiu Abbey Road FOTO: Profimedia "Iz časa, ki sem ga preživela v Abbey Road, izvirajo nekateri moji najzgodnejši spomini iz otroštva," je povedala režiserka Mary McCartney. "Že dlje časa sem želela povedati zgodbo tega zgodovinskega kraja in ne bi mogla sodelovati z boljšo ekipo, kot so John in studii Mercury, za uresničitev te ustvarjalne ambicije," je dodala. Film bo produciral prejemnik oskarja John Battsek, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Slavna liverpoolska četverica The Beatles je v studiih Abbey Road posnela svoj predzadnji album in ga naslovila po kraju snemanja. Kultna naslovnica prikazuje, kako člani skupine prečkajo cesto. Studie Abbey Road je leta 1931 ustanovilo podjetjeGramophone. Nasledila ga je založba EMI, ki jo je leta 2012 kupila založba Universal Music. Ta ima studie v lasti še danes. icon-expand Mary McCartney FOTO: Profimedia icon-expand