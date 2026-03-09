Pokojnemu zvezdniku devetletna hči namenila ganljiv posnetek

Danes bi zvezdnik praznoval svoj 49. rojstni dan, zato mu je njegova devetletna hči Emilia na Instagramu posvetila ganljivo objavo. "Kot morda veste, je pred kratkim umrl moj oči, zato vam bom danes zaupala, kako se spopadam z izgubo. Najpomembneje je, da z ljubljenimi osebami, ki ste jih izgubili, govorite. Da izražate svoja čustva, jokate in poveste vse na glas," je začela pogumno Emilia.

Sledilcem na družbenem omrežju je nato povedala, da sama govori s pokojnim očetom vsak dan. "Začnem takole: 'Živjo, oči. Pogrešam te in zelo te imam rada, nikoli te ne bom nehala imeti rada.' Potem mu povem, kakšen je bil moj dan in kaj vse se mi je zgodilo," je v kamero povedala devetletnica, ki si je za ta poseben dan nadela očetovo kapo. "Ukradla sem mu jo. Zato, ker še vedno diši po njem."

Deklica je v posnetku razkrila tudi, kaj njej pomaga, da verjame v boljši jutri: "Dovolim si biti hkrati vesela in žalostna. Najpomembneje pa je, da ne krivite sebe za izgubo," in dodala, kaj ji je oče položil na srce tik pred smrtjo: "Da če se situacija ne bo razpletla tako, kot si je želel ... Da moram kljub temu verjeti v čudeže. Čudeži se še vedno lahko zgodijo, a pač pozneje v življenju." Ganljiva objava je hitro dosegla številne spletne uporabnike, velika večina je izpostavila Emilijin pogum in njeno modrost, družini pa so namenili besede podpore.