Film/TV

Pokojnemu zvezdniku devetletna hči namenila ganljiv posnetek

Los Angeles, 09. 03. 2026 17.39 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Emilia Van Der Beek.

Pred dobrim mesecem je svet po triletni bitki z zahrbtno boleznijo zapustil zvezdnik James Van Der Beek. Novica je pretresla številne oboževalce po svetu, 48-letni igralec pa je za seboj pustil ženo in šest otrok. Danes bi praznoval 49. rojstni dan, s posnetkom mu je voščila njegova devetletna hči. Ganil je mnoge.

Priljubljeni igralec James Van Der Beek, najbolj znan po vlogi v seriji Simpatije (Dawson's Creek), je umrl v začetku prejšnjega meseca po boju z rakom debelega črevesa in danke. Žalostno vest je z objavo na Instagramu sporočila njegova žena, Kimberly Van Der Beek.

Danes bi zvezdnik praznoval svoj 49. rojstni dan, zato mu je njegova devetletna hči Emilia na Instagramu posvetila ganljivo objavo. "Kot morda veste, je pred kratkim umrl moj oči, zato vam bom danes zaupala, kako se spopadam z izgubo. Najpomembneje je, da z ljubljenimi osebami, ki ste jih izgubili, govorite. Da izražate svoja čustva, jokate in poveste vse na glas," je začela pogumno Emilia.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledilcem na družbenem omrežju je nato povedala, da sama govori s pokojnim očetom vsak dan. "Začnem takole: 'Živjo, oči. Pogrešam te in zelo te imam rada, nikoli te ne bom nehala imeti rada.' Potem mu povem, kakšen je bil moj dan in kaj vse se mi je zgodilo," je v kamero povedala devetletnica, ki si je za ta poseben dan nadela očetovo kapo. "Ukradla sem mu jo. Zato, ker še vedno diši po njem."

Deklica je v posnetku razkrila tudi, kaj njej pomaga, da verjame v boljši jutri: "Dovolim si biti hkrati vesela in žalostna. Najpomembneje pa je, da ne krivite sebe za izgubo," in dodala, kaj ji je oče položil na srce tik pred smrtjo: "Da če se situacija ne bo razpletla tako, kot si je želel ... Da moram kljub temu verjeti v čudeže. Čudeži se še vedno lahko zgodijo, a pač pozneje v življenju." Ganljiva objava je hitro dosegla številne spletne uporabnike, velika večina je izpostavila Emilijin pogum in njeno modrost, družini pa so namenili besede podpore.

James Van Der Beek z ženo in otroci
James Van Der Beek z ženo in otroci
FOTO: Profimedia
Preberi še Solidarni zvezdniki: Za Van Der Beekovo družino zbrali več kot dva milijona

Van Der Beek je svojo ženo Kimberly spoznal leta 2009, kmalu po koncu prvega zakona z igralko Heather McComb, poročila pa sta se leto pozneje, v Tel Avivu v Izraelu. Skupaj imata šest otrok – Olivio, Annabel, Emilijo, Gwendolyn, Joshuo in Jeremiaha, ki je na svet prijokal leta 2021.

james van der beek hči posnetek

