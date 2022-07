Hči Robina Williamsa bo prvič sedla na režiserski stolček

Igralka in filmska ustvarjalka Zelda Williams , ki je hči pokojnega komika Robina Williamsa , bo prvič sedla na režiserski stol. Režirala bo romantično komedijo z naslovom Lisa Frankenstein , ki govori o zombijih in se odvija v letu 1989.

32-letna Zelda je o svojem režiserskem prvencu nedavno tvitnila: "Vem, da je Hollywood na slabem glasu, ker znova in znova snema nadaljevanja, kar je popolnoma res. Ampak prav tako mi končno dovoli, da obudim najbolj nor in čudovit scenarij o zombijih, kar sem jih kadar koli prebrala, za kar mu bom večno hvaležna." Dodala je, da so ji, preden je dobila zeleno luč za režijo Lise Frankenstein, v vodo padli trije drugi filmi. "To mi je, milo rečeno, vzelo voljo, ampak dejstvo, da je ta film preživel in mi kot prvi uspel, je je**** darilo."