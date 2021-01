Heidi Klum o sožirantki: Sofia Vergara je fantastična

Vsem dobro znani šov Amerika ima talent leto za letom prinaša najboljšo zabavo in 15. sezona ni nobena izjema. Prvič se bo v vlogi žirantke preizkusila igralka Sofia Vergara , vračajo pa se modna ikona Heidi Klum , vedno neusmiljeni Simon Cowell in priljubljeni komik Howie Mandel . Kot voditelj nas bo zabaval igralec Terry Crews .

" Zelo sem vesela, da sem se pridružila svoji novi družini ," je Vergara dejala v izjavi za tuje medije, ko je izvedela novico. In nadaljevala: " To je zame novo in vznemirljivo poglavje in izjemno sem ponosna, da sem prva latino žirantka v tem šovu. Komaj čakam, da vidim vse talente in da se zabavam skupaj z vami. "

Na poti do uresničitve sanj in izjemne nagrade v znesku milijon dolarjev (približno 826.378 evrov) bomo v 15. sezoni šovaAmerika ima talentspremljali pevce, plesalce, komike, akrobate in glasbenike, navduševale pa nas bodo tudi vratolomne točke, lutkovno gledališče v naravni velikosti in še mnogo več. Obeta se sezona, polna čustev, zmag in razočaranj, dih jemajočih nastopov in seveda izrednih talentov. Ne zamudite izjemne sezone šova Amerika ima talent na VOYO, kjer vas vsak dan čaka nova oddaja.