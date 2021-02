Heiglova v novem filmu o duševnem zdravju: Želim, da se ljudje v tem ne počutijo sami

Katherine Heigl je zaigrala v novem psihološkem trilerju, ki pripoveduje zgodbo, povezano z duševnim zdravjem. V filmu je prevzela vlogo mame dekleta, ki se bori s shizofrenijo.

Katherine Heiglje v novem filmu upodobila žensko, čigar najstniška hči se bori s shizofrenijo. V trilerju z naslovom Fear of Rain je zaigrala s Harryjem Connickom mlajšim. Vsebina se posveča razmišljanju njune najstniške hčere in težavam v presoji glede tega, kaj je resnično in kaj je zgolj plod njene domišljije. 42-letna igralka je za ameriške medije dejala, da upa, da se bo zgodba o upodobljeni družini dotaknila gledalcev. Obenem je poudarila, da si želi, da se ljudje s podobnimi težavami ne počutijo več osamljeni zaradi težav, ki jih pestijo.

icon-expand Katherine Heigl je zaigrala v novem filmu Fear of Rain. FOTO: Profimedia

''Najljubša stvar glede pripovedovanja zgodb je ravno to, da si lahko del teh zgodb. Od nekdaj sem oboževala branje, gledanje televizije in filmov. Vse to nam pomaga, da se v svojih težavah ne počutimo tako sami ter da lahko sočustvujemo s tistimi, ki se borijo z določenimi težavami,'' je dejala.

icon-expand Utrinek iz novega psihološkega trilerja. FOTO: Profimedia

Nekdanja zvezdnica serijeTalenti v belem je povedala, da je film odprl polje sveta, v katerem vladajo psihične bolezni, da lahko tudi drugi vidijo perspektivo mladega dekleta, ki se bori s shizofrenijo. Po njenih besedah igralka Madison Iseman, ki je v filmu upodobila Rain, pri gledalcu spodbudi mnogo sočutja in empatije. "Kot družba moramo biti za takšne stvari bolj dovzetni, odprti, iskreni in strpni drug do drugega,"je zaključila.