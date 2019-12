Helen Mirren bo prejela častnega zlatega medveda

"Helen Mirren vedno znova preseneča s svojimi interpretacijami kompleksnih likov. Njeni portreti so paradigma močne ženske, pa naj gre za Chris v filmu Dekleta s koledarja ali kraljico Elizabeto II. v filmu Kraljica," je povedala izvršna direktorica Berlinala Mariette Rissenbeek.

Kot piše na festivalski spletni strani, Helen Mirren ni le ena svetovno najbolj znanih igralk, bila je tudi ena najmlajših, ki se je pridružila znamenitemu britanskemu gledališču Royal Shakespeare Company. Tekom desetletij je svojo karizmo, izraznost in igralski domet prikazala v širokem razponu žanrov. Za dramo Kraljica iz leta 2006 je dobila oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo ter zlati globus. Je tudi dobitnica več najpomembnejših gledaliških nagrad.

Helen Mirren se s svojim edinstvenim igralskim stilom počuti enako doma v britanskem in ameriškem filmu. Sodelovala je z režiserji, ki imajo zelo jasno definirane stile, denimo z ameriškima režiserjema Robertom Altmanom in Paulom Schraderjem, ter zaigrala v ameriških akcijskih filmih, kot je Upokojeni, oboroženi, nevarni ter v franšizi Hitri in drzni.

Na Berlinalu, ki bo potekal od 20. februarja do 1. marca 2020, bodo prikazali tudi nekaj filmov s Helen Mirren. Na programu sta med drugim Kuhar, tat, njegova žena in njen ljubimec v režiji Petra Greenawaya iz leta 1989 ter Poslednja postaja v režiji Michaela Hoffmanna iz leta 2009.