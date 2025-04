Helen Mirren: Koncept Bonda se je rodil in je prežet z globokim seksizmom.

"Moram priznati, da nikoli nisem bila velika zagovornica Bonda. Ogromna oboževalka Piercea Brosnana sem, res velika. Pa tudi Daniel Craig, ki sem ga srečala in ga malce poznam – še en krasen, prijazen človek. Cela serija filmov o Jamesu Bondu nikoli ni bila zame. Res ne. Nikoli nisem marala Jamesa Bonda. Nikoli mi ni bilo všeč, kakšne so bile tam ženske," je za časnik Evening Standard iskreno spregovorila legendarna Helen Mirren .

"Cel koncept Jamesa Bonda se je rodil in je prežet z globokim seksizmom. Če se podučite, kaj je uspelo Francozinjam v uporniškem gibanju med drugo svetovno vojno, ugotovite, kako neverjetno pogumne so." Ob tem pa je poudarila, da se zavzema za filme o resničnih tajnih agentkah. "Ženske so bile vedno izjemno pomemben del tajnih služb," je povedala igralka in dodala. "Zato bi pripovedovala resnične zgodbe o izjemnih ženskah, ki so delovale v tem svetu."

Februarja sta dolgoletna producenta filmov o Jamesu Bondu Barbara Broccoli in Michael G. Wilson sporočila, da bosta ustvarjalni nadzor predala studiu Amazon MGM. Naslednji film, ki pomeni nekak nov začetek, bo produciral izkušeni producentski dvojec Amy Pascal in David Heyman. Pascal je znana po svojem delu pri filmih o Spider-Manu, Heyman je bil producent filmov o Harryju Potterju.

Po odhodu Daniela Craiga se je začelo vneto iskanje novega igralca, ki bo upodobil Bondov lik. Njegov predhodnik Pierce Brosnan se kljub naklonjenosti oboževalcev ne želi vrniti v vlogo agenta. "To je zdaj naloga za drugega človeka," je povedal za dpa in dodal: "Vsem želim le najboljše."