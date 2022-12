Henry Cavill ne bo več Superman: Moja priložnost za nositi ogrinjalo je minila

"Imam žalostno novico, in sicer se ne bom vrnil v vlogi Supermana. Čeprav so mi iz studia oktobra sporočili, da bodo javno objavili mojo vrnitev, se to ne bo zgodilo. Novica ni najlepša, a takšno je življenje," je svojim sledilcem sporočil Cavill. Dodal je, da Safranovo in Gunnovo odločitev spoštuje in ve, da se spremembe pač dogajajo. "James in Peter morata zgraditi vesolje. Njima in vsem vpletenim želim veliko uspeha pri gradnji tega vesolja in vso srečo," je še zapisal igralec.