Hiša Gucci: Modni imperij med pohlepom in umorom

Zgodba filma se prične v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, na kritični točki v zgodovini slavnega italijanskega modnega imperija, ko se med globalnim širjenjem pojavijo namigi o finančnih nepravilnostih, zadušenih inovacijah in pocenitvi blagovne znamke. Guccijev posel vodita brata, z vsemi žavbami namazani Aldo ( Al Pacino ) in konzervativnejši in zagrenjeni Rodolfo ( Jeremy Irons ). Pretkani Aldo posla niti slučajno noče prepustiti vodenje posla sinu Paolu (Jared Leto), katerega želja je oblikovanje oblačil, temveč v tej vlogi bolj vidi nečaka Maurizia ( Adam Driver ), ki pa ga bolj mika študij prava kot prevzem modnega imperija.

Maurizia na neki zabavi omreži prikupna in ambiciozna Patrizia Reggiani (Lady Gaga), on pa se kljub ostremu nasprotovanju očeta, ki mu grozi celo z razdedinjenjem, z njo poroči. V pretkani Patrizii najde sorodno dušo stric Aldo, skupaj pa jima uspe prepričata Maurizia, da se pridruži podjetju in postane njegov vodja. Nesrečni Paolo ne zmore uresničiti svojih ambicij, četudi se zdi, da mu je že skoraj uspelo, ker je konkurenca drugih modnih hiš vedno hujša, pa bosta zakonca primorana ukrepati. Vse to pripelje do serije dogodkov, ki ju začnejo razdvajati. Zgodba nas popelje prek ambicij, panike, obupa pa do izdaje, maščevanja in na koncu - umora. Film je nastal po knjižni uspešnici The House of Gucci avtorice Sare Gay Forden.

Scott je poznan po kultnih ZF mojstrovinah kot so Osmi potni, Iztrebljevalec ali Prometej, a je tokrat stopil v povsem drugačne čevlje. Gre za njegov drugi film letos, zgodovinski Zadnji dvoboj se je neslavno potopil, četudi v njem igrajo Matt Damon, Ben Affleck in Adam Driver. Scott je gnev zaradi neuspeha filma stresel na milenijce, ki "ne štekajo" in raje gledajo "neumne filme s superjunaki". No, Driver pa ima osrednjo vlogo tudi kot Maurizio Gucci v pričujočem filmu, saj je z likom ustvaril kompleksno podobo nekoga, ki dobi na svoja pleča vso prihodnost družinskega podjetja. Driver lik pelje z navidezno naivnostjo, po drugi strani pa spretno skriva bogato notranje življenje lika, ki je vse kaj drugega kot se sprva zdi.