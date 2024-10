Hiša ljubezni ima na VOYO že več kot 230 tisoč ogledov!

Nova originalna VOYO serija Hiša ljubezni je že ob najavi kot burja razvnela slovensko sceno! Sedaj pa imamo prve rezultate. Kakšni so? Odlični! Prvi trije deli so že presegli 230.000 ogledov! In kar 40 odstotkov vseh VOYO uporabnikov in uporabnic je že prestopilo prag prvega slovenskega legalnega bordela. Četrti del je že na VOYO, a najboljše šele prihaja.

Slovenci, znani po svoji radovednosti, smo komaj čakali, da legalno pokukamo v svet žametnih skrivnosti in strastnih dotikov. V skrivnostni svet Hiše ljubezni. Vsaj tako dokazujejo rezultati. Prvi trije deli serije Hiša ljubezni so namreč na VOYO zabeležili že več kot 230 tisoč ogledov, kar je za slovenski trg zavidljiva številka.

Hiša ljubezni FOTO: VOYO icon-expand

Ustvarjalca Sanja Raičević ter Luka Štigl, mojstra serijskih užitkov, sta ustvarila serijo, ki bi jo želela gledati tudi sama, in pravita, da je najboljši občutek, ker so jo tudi uporabniki vzeli za svojo. Lahko misliš, da si naredil najboljšo stvar na svetu, a če gledalcev vsebina ne zagrabi, ni uspešna. Rezultati pa dokazujejo, da jih je serija prepričala in da smo dobro opravili svoje delo, je komentiral Luka, Sanja pa je dodala še, da je sedaj že jasno, da je Hiša ljubezni pritegnila široko občinstvo, ki se vračajo po še, in to je vse, kar smo si želeli.

Tako igralci, ustvarjalci in vsi, ki so sodelovali pri nastanku serije, se strinjajo, da so bili odzivi doslej zelo pozitivni. Igralci se po navadi veselimo dobrega scenarija in lepo snemamo, potem pa včasih pride kaj drugega ven, tokrat pa ni," je zaupala Zvezdana Mlakar, ki je dodala, da je po ogledu zelo zadovoljna s končnim izdelkom.