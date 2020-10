Hitri in drzni: po filmu F9 prihajata še dve nadaljevanji

Težko pričakovani film F9, ki ga je režiral Justin Lin, je trenutno v postprodukciji. Filmski ustvarjalec pa se že pripravlja na nadaljevanje, in sicer na 10. in 11. film, ki bo hkrati zaključil glavno zgodbo franšize, poročajo številni viri.

Filmski ustvarjalec Lin se je sicer podpisal že pod kar nekaj filmov omenjene franšize, in sicer je režiral tretji, četrti, peti, šesti in zdaj deveti del, filmi pa so v blagajne kinematografov po vsem svetu prinesli več kot pet milijard dolarjev, približno 4,2 milijarde evrov.

Po poročanju portala Variety pa to še ne pomeni, da se franšiza Hitri in drzni bliža koncu. Kot so zapisali, epilog bo dobila le glavna zgodba, ki govori o mednarodnem vohunskem agentu Dominicu Torettu (igra ga Vin Diesel) in njegovi "družini", ki jo sestavljajo njegova družina in bližnji prijatelji.