Hollywood izgublja primat, produkcija se seli v tujino. Kam?

Nekdaj ameriška filmska meka postopno izgublja svoj primat. Produkcija novih filmov se namreč seli iz Hollywooda v tujino. V zadnjem desetletju je količina ustvarjene produkcije padla za 40 odstotkov. Po podatkih raziskave med filmskimi in televizijskimi delavci produkcijo najpogosteje selijo v ameriške zvezne države Nova Mehika, New York in Georgia, a vse pogosteje tudi izven ZDA, denimo v Združeno kraljestvo, Kanado in Avstralijo. Kot piše portal Sky News, so tako v zadnjem obdobju v Avstraliji denimo posneli film o potresu v Kaliforniji, zgodbo o irski družini, ki živi v New Yorku, pa v Kanadi.