Hollywood razburja 'igralka', ki jo je ustvarila umetna inteligenca

Razburjenje je doseglo vrhunec, ko so ustvarjalci Norwood, ki prihajajo z Nizozemske, objavili, da se igralka, ki ni človeško bitje, pogaja z agencijami za talente.

Tilly Norwood "ni igralka, temveč lik, ki ga je ustvaril računalniški program, ki je bil razvit na podlagi dela neštetih profesionalnih igralcev", je v izjavi poudaril Sindikat ameriških filmskih in televizijskih umetnikov (SAG-AFTRA). Kot so dodali, je lik tako brez življenjskih izkušenj, iz katerih bi lahko črpal, kot čustev, v preteklosti pa je bilo že videti, da "gledalci niso zainteresirani za ogled računalniško ustvarjenih vsebin, ki niso povezane s človeško izkušnjo".

Norwood je sicer po poročanju britanskega BBC glede na njene objave na družbenih omrežjih mogoče z lahkoto zamenjati za mlado, ambiciozno igralko. Rjavolaska namreč že pozira za fotografije in predstavlja komični skeč, ki je v celoti ustvarjen z umetno inteligenco, kjer jo opisujejo kot "dekle iz sosednjega stanovanja".

"Morda sem umetna inteligenca, vendar trenutno čutim zelo resnična čustva," so ustvarjalci Tilly Norwood zapisali na njeni strani in še dodali: "Zelo sem navdušena nad tem, kar me čaka v prihodnosti!"