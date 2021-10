Hollywood se poslavlja od Halyne Hutchins: Bila je izjemno talentirana in čudovita oseba

Po tragediji, do katere je prišlo med snemanjem filma Rust v Novi Mehiki, so se na družbenih omrežjih zvrstili odzivi na smrt direktorice fotografije. Hutchinsovo je z rekvizitno pištolo ustrelil Alec Baldwin, v bolnišnici pa se nahaja tudi režiser filmske stvaritve.

icon-expand Halyna Hutchins se je rodila leta 1979 v Ukrajini. FOTO: Profimedia

Nekateri posamezniki, ki delujejo v filmskem in televizijskem svetu, so se že odzvali na smrt Halyne Hutchins, ki je umrla na snemanju filma Rust. 42-letnica, ki je poškodbam podlegla po tem, ko jo je Alec Baldwin po nesreči ustrelil z rekvizitno pištolo, je bila po incidentu prepeljana v lokalno bolnišnico Christus St. Vincent's. Tam se zaradi posledic strela še vedno nahaja režiser filma, 48-letni Joel Souza.

V dnevih pred smrtjo je filmska ustvarjalka, ki je pri projektu sodelovala kot direktorica fotografije, na svojem Instagramovem profilu pogosto delila utrinke s snemanja vesterna. Halyna je delila videoposnetek, ob katerem je zapisala: ''Ena od prednosti snemanja vesterna je tudi ježa konj na prost dan.'' Pred tem je objavila fotografijo celotne filmske ekipe, pri čemer je označila tudi Aleca Baldwina.

Na njeno smrt se je odzvalo produkcijsko podjetje, ki stoji za filmom. V uradni izjavi so zapisali: ''Celotna ekipa je popolnoma potrta zaradi današnje tragedije, pošiljamo globoko sožalje njeni družini in ljubljenim. Produkcijski proces smo ustavili za nedoločen čas, medtem pa v celoti sodelujemo v preiskavi policijskega oddelka okrožja Santa Fe. Vsem, ki so vključeni v nastanek filma, bomo po tem dogodku omogočili strokovno pomoč.''

icon-expand Bolnišnica, v katero je bila po nesreči prepeljana Halyna Hutchins. FOTO: Profimedia

Hutchinsova je zaključila šolanje na konservatoriju AFI leta 2015, je zapisano v biografiji na njeni spletni strani. Leta 2019 je bila izbrana za vzhajajočo zvezdo za svoje delo na področju filmske fotografije, studio 21st Century Fox pa jo je nagradil leta 2018. Umetnica, ki prihaja iz Ukrajine, je najprej delala kot raziskovalna novinarka na evropskih tleh pod okriljem britanskih produkcijskih hiš, ki se ukvarjajo z dokumentarnimi filmi, kasneje pa se je posvetila delu v filmskem svetu. Diplomirala je iz mednarodnega novinarstva na ukrajinski nacionalni univerzi v Kijevu. Med njene dosežke so v rezimeju vpisani tudi filmi Archenemy (2020), Darlin' (2019), Blindfire (2020), The Mad Hatter (2021), ob tem pa so našteti tudi številni kratki filmi.

Na njeno smrt so se odzvali tudi drugi kolegi iz Hollywooda, kjer je ustvarjala pred smrtjo. Igralec Joe Manganiello je zapisal: ''Zbudil sem se ob sporočilih in prebral novice, sem šokiran. Srečen sem, da sem s Halyno lahko sodeloval pri filmu Archenemy. Bila je izjemno talentirana in čudovita oseba. Imela je dobro oko in vizualni stil, bila je direktorica fotografije, ki ji privoščiš uspeh, saj želiš videti, kaj vse bo ustvarila v prihodnosti ... bila je čudovita oseba.'' Dodal je, da ni bilo pritiska, ki ga ne bi zmogla, odlično je sodelovala z ekipo, ki je stala pred kamero, vsi so ji privoščili uspeh. Igralec je na koncu dodal, da ne more verjeti, da se takšne vrste tragedija sploh lahko pripeti in izrekel sožalje celotni družini, vključno z njenim sinom.

James Gunn, režiser filmov Guardians of the Galaxy films in The Suicide Squad, se je od Hutchinsove poslovil na Twitterju: ''Moj največji strah je, da bi nekdo bil usodno poškodovan na katerem izmed mojih filmskih setov. Molim, da se to ne bo nikoli zgodilo. Sočustvujem z vsemi, ki jih je tragedija na setu Rusta prizadela, še posebej s Halyno Hutchins in njeno družino.''

Režiser James Cullen Bressack je pustil svoj komentar pod zadnjo objavo Hutchinsove in na Instagramu zapisal: ''Pogrešal te bom, prijateljica ... To je grozno.'' Dodal je, da je v šoku, na Twitterju pa zapisal: ''Na snemanjih svojih filmov ne bom uporabljal več ničesar drugega kot airsoft in gumijaste pištole. To se ne bi smelo nikoli zgoditi. Halyna, bila si zaklad. To je noro.''

Odzval pa se je tudi igralec Dwayne 'The Rock' Johnson, ki je pod njeno objavo pripisal: ''Žal mi je. Počivaj v miru. Ljubezen in moč tvoji družini.'' Elija Wood je uporabil Twitter, da se poslovi od Hutchinsove in dodal, da sočustvuje z njeno družino.

Javila pa se je tudi igralka Patricia Arquette in dejala, da moli tudi za režiserja, ki se še vedno nahaja v bolnišnici, ob tem pa dodala uradno novico.