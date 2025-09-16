Hollywood se poslavlja od Roberta Redforda: 'Umrl je eden od levov'

Novica o smrti Roberta Redforda je pretresla filmski svet. Hollywoodska ikona in ustanovitelj filmskega festivala Sundance, Robert Redford, je umrl na svojem domu, vrstijo pa se odzivi njegovih igralskih kolegov in sodelavcev, ki so si enotni v tem, da je svet izgubil enega največjih igralcev vseh časov.

V 90. letu je umrl igralec Robert Redford, ki je pomembno zaznamoval tako imenovano zlato dobo Hollywooda. Od njega se na družbenih omrežjih in v izjavah poslavljajo oboževalci ter filmska industrija, ki jo je skozi šest desetletij uspešne kariere pomembno zaznamoval.

Robert Redford je umrl v 89. letu starosti. FOTO: Profimedia icon-expand

Med prvimi se je odzvala igralka Meryl Streep, ki je ob Redfordu zaigrala v filmih Moja Afrika in Jagenjčki in levi, je dejala:"Umrl je eden od levov. Počivaj v miru, moj dragi prijatelj."

Na X se mu je poklonil tudi režiser Ron Howard, ki je zapisal:"Počivaj v miru in hvala za vse, Robert Redford, neverjetno vplivna oseba kulture, za vse kreativne odločitve, ki si jih sprejel kot igralec, producent, režiser in ustanovitelj Filmskega festivala Sundance, ki je povzdignil ameriški neodvisni film. Umetnik, ki je spremenil pravila igre."

Igralka Marlee Matlin je poudarila njegovo ključno vlogo v neodvisnem filmu."Naš film, CODA, je pritegnil pozornost vseh zaradi Sundancea. In Sundance se je zgodil zaradi Roberta Redforda. Umrl je genij," je zapisala na družbenem omrežju X.

Novinar in voditelj Piers Morgan se je spominjal nekaterih njegovih najbolj znanih vlog. "Počivaj v miru, Robert Redford, 89. Eden največjih filmskih zvezdnikov vseh časov. Prava hollywoodska legenda, ki je igrala v toliko mojih najljubših filmih: Butch Cassidy in Sundance Kid, Želo, Dekle, ki sem jo ljubil, Vsi predsednikovi možje. Kakšna kariera, kakšen igralec, kakšna žalostna izguba," je zapisal.

Pisatelj Stephen King je poudaril njegov vpliv na filmsko industrijo: "Robert Redford je umrl. Bil je del novega in vznemirljivega Hollywooda 70. in 80. let. Težko je verjeti, da je bil star 89 let."

