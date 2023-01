Hollywood tudi lani precej nenaklonjen filmskim ustvarjalkam

Ugotovitve letnega poročila o t. i. steklenem stropu omenjenega centra Univerze v San Diegu, ki preučuje položaj žensk v svetu filma in televizije, razkrivajo, da je bilo lani med režiserji stotih najbolj dobičkonosnih ameriških filmov le 11 odstotkov žensk, kar je odstotek manj kot leto prej. Med 250 najbolj gledanimi filmi se je število režiserk povečalo na 18 odstotkov, kar je odstotek več, navaja Deadline .

Med vsemi režiserji, scenaristi, izvršnimi producenti, montažerji in snemalci, ki so sodelovali pri 250 najbolj dobičkonosnih filmih leta 2022, je bilo 24 odstotkov žensk, kar je odstotek manj kot leta 2021. Leta 1998, ko je bilo poročilo Celuloidni strop prvič objavljeno, je ta delež znašal 17 odstotkov, so spomnili pri ameriški reviji.

Kot pozitivno je ustanoviteljica in izvršna direktorica omenjenega centra Martha M. Lauzen ocenila, da je bilo v filmih režiserk zaposlenih precej več žensk kot v filmih z moškimi režiserji.

Center v San Diegu že 25 let spremlja zaposlovanje žensk pri 250 najbolj dobičkonosnih filmih. Ugotavlja ovire, ki jih na drugih področjih definira pojem stekleni strop, metafora za nevidne ovire, ki ženskam preprečujejo dostop do najvišjih položajev odločanja in vodenja v določeni organizaciji, v hollywoodski filmski industriji pa se je uveljavil sinonim celuloidni strop.