Hollywoodske igralke enotne: Pogovor o enaki plači je pogovor o feminizmu

Kljub dejstvu, da se je moral Hollywood zaradi gibanja #MeToo in vzpona neprofitne organizacije Time's Up v zadnjih letih soočiti z grehi iz preteklosti, bo pot do enakopravnosti med igralci in igralkami še dolga. Javnost je pred dnevi namreč razburila informacija, da bo glasbenik Harry Styles za vlogo v filmu Ne skrbi, draga domnevno prejel kar štirikrat višjo plačo od svoje soigralke Florence Pugh , in to kljub dejstvu, da se 26-letnica lahko pohvali z veliko bogatejšimi igralskimi izkušnjami.

O neenakopravnem plačilu je v nedavnem intervjuju spregovorila tudi igralka Bryce Dallas Howard . Priznala je, da je bila razlika v plačilu med njo in Chrisom Prattom za filme Jurski svet veliko večja, kot se je sprva govorilo v medijih, ter da zaradi vnaprej podpisane pogodbe ni mogla storiti veliko. "Ko smo začeli pogajanja za Jurski svet, je bilo leto 2014 in svet je bil drugačen, zato sem bila na slabšem položaju," je povedala Howardova. Kljub temu, da točnega zneska javno ni razkrila, je 41-letnica poudarila, da sta se s soigralcem pogovarjala o razliki ter da je ta zahteval, da sta plačana enakovredno.

Potezo, s katero je skušal omiliti neenakost v plačilih, je sprejel tudi igralec Mark Wahlberg , ki se je leta 2018 znašel v središču enega bolj odmevnih primerov neenakosti plačil. Med vnovičnim snemanjem nekaterih prizorov za film Ves denar sveta je namreč zaslužil poldrugi milijon evrov, medtem ko je njegova soigralka Michelle Williams zaslužila manj kot tisočaka. Vrtoglava razlika v zaslužkih in burni odziv javnosti sta igralca prepričala v donacijo dobljenega zneska . "Stoodstotno podpiram boj za pravično plačo, zato denar v imenu Michelle Williams doniram organizaciji Time's Up," je takrat dejal Wahlberg.

Michelle Williams je v bran stopila tudi igralka Jessica Chastain, ki je sodelavke in sodelavce spodbudila k temu, da o problematiki govorijo. "Bolj, kot bomo o tem govorili, lažje bomo problematiko nadzorovali in jo razrešili. Želim sodelovati pri projektih, pri katerih se vsi počutijo opolnomočeni in cenjeni ter pomembni za proces," je dejala Chastainova. Podobnega mnenja je bila tudi igralka Scarlett Johansson, ki se je za enakopravne plače borila kljub temu, da sama sodi med 'srečnice', ki služijo enako kot njeni moški soigralci. "Vsaka ženska je bila nekoč premalo plačana. A ko govorim o tem, moram nasloviti širšo problematiko in ne zgolj lastnih izkušenj. Pogovor o enaki plači je pogovor o feminizmu."

"Vsi bi morali biti obravnavani pošteno in pošteno tudi plačani. V zadnjih nekaj filmih sem imela enako plačilo kot moji moški soigralci, a naša industrija deluje po principu, koliko denarja prinesemo v blagajno. V karieri sem doživela, da so se moji soigralci morali odpovedati delu zaslužka, da sem jim lahko bila enakovredna. In to je nekaj, kar naredijo zame, ker menijo, da je to prav in pošteno," pa je o svojih izkušnjah s problematiko povedala Emma Stone in poudarila, da bo pri boju za enakopravnost potrebna nesebičnost.