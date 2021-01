Hollywoodske produkcije ob porastu okužb s covidom-19 znova zaustavljene

Odločitev sindikata je padla, ko so vodilni v zdravstvu v okrožju Los Angeles na božični večer prosili ustvarjalce filmov, naj razmislijo o nekajtedenski prekinitvi dela ob "katastrofalnem porastu okužb z novim koronavirusom". Los Angeles je najnovejše ameriško središče koronavirusne pandemije, v ponedeljek pa je prvič presegel sedem tisoč hospitalizacij. V okrožju, kjer prebiva deset milijonov ljudi, so našteli 750 okužb in 10 tisoč smrti. Južna Kalifornija je v torek za nedoločen čas podaljšala ukrep o zaprtju, več bolnišnic pa je moralo zaradi navala bolnikov zavrniti rešilne avtomobile.

Sindikat SAG-AFTRA se je po marčevski zaustavitvi produkcij več mesecev trudil za vnovični zagon, kar mu je uspelo septembra. Z vodilnimi studii je podpisal dogovor o strožjih varnostnih ukrepih na prizoriščih snemanja, med drugim o testiranju na okužbo. Vendar so produkcije v Los Angelesu oktobra dosegle manj kot polovico običajne aktivnosti, nato so se z večanjem števila okužb začele ponovno zaustavljati.

Iz Film LA, kjer izdajajo dovolilnice za produkcije v okolici Los Angelesa, so sporočili, da se je število vlog za snemanje zmanjšalo kot v prvih tednih po vnovičnem zagonu produkcij poleti. Razen nekaj ducatov neodvisnih filmov so letos v Los Angelesu nadaljevali produkcijo le malo celovečercev. Večinoma so sicer snemali reklame in glasbene videospote.