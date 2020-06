Hollywoodski filmi se v ameriške kinodvorane vračajo že julija

Večje verige ameriških kinodvoran načrtujejo ponovno odprtje po Združenih državah Amerike že v prvi polovici julija, vendar pa je resnično stanje glede največjih filmskih trgov, kot sta New York in Los Angeles, še negotovo. Nobenega zagotovila namreč ni, da se bodo ljudje zaradi strahu pred novim koronavirusom sploh vrnili v kinodvorane. Pred dnevi je odmevalo oklevanje vodstva največje svetovne verige kinodvoran AMC, ki je najprej sporočilo, da se ne bodo zapletali v politične spore Združenih držav. Namreč, nošenje mask se je tam sprevrglo v simbolično politično ločnico med privrženci predsednika Donalda Trumpa in ostalimi Američani. Vodstvo je najprej sporočilo, da bodo maske na voljo, ampak ne bodo obvezne, po številnih kritikah pa so se kasneje odločili, da bodo maske v kinodvoranah del nujne opreme.

'Unhinged' je psihološki triler, v katerem agresivno vedenje za volanom popelje do nepredvidljivega in grozljivega zaključka. V glavni vlogi se pojavi Russell Crowe.

Na Kitajskem so po prvem valu koronavirusa kinodvorane ponovno odprli konec marca, vendar so jih potem nekaj dni kasneje spet zaprli. V Los Angelesu so v petek med drugim odprli salone za tetovaže in manjše bare, a kinodvorane do julija ostajajo zaprte.