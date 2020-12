Hollywoodski studii MGM naprodaj za več kot štiri milijarde evrov

Hollywoodski studii Metro-Goldwyn-Mayer, ki stojijo za franšizama James Bond in Rocky, so naprodaj za več kot štiri milijarde evrov. V zadnjih letih je vodstvo studiev že večkrat razmišljajo o prodaji, nazadnje januarja, ko so tudi že potekali pogovori z dvema od ponudnikov pretočnih vsebin, a se niso zedinili glede cene.

Filmski arhiv studiev Metro-Goldwyn-Mayer ali krajše MGM po pisanju Guardiana obsega približno 4000 filmskih naslovov, v njem hranijo za približno 17 tisoč ur televizijskega programa – od filmovV vrtincu in Hobit do televizijskih uspešnic, kot je denimo Deklina zgodba. Lani so studii MGM ustvarili 1,2 milijarde evrov prihodkov.

Čeprav so studii MGM, ki so bili po tem, ko so se zadolžili za več kot tri milijarde evrov, pred desetletjem prisiljeni v stečaj, razvili nove franšize, kot je Rockyjev spin-offCreed, v katerem je zaigral Michael B. Jordan, njihov največji dragulj še vedno ostaja franšiza filmov o Jamesu Bondu. Gre za peto najvrednejšo filmsko franšizo vseh časov, saj je 24 filmov iz franšize do danes prineslo več kot 5,7 milijard evrov zaslužka. Pred njo so le Marvel, Vojna zvezd, Harry Potter in Spider-Man.

Premiero zadnjega filma o agentu 007 z naslovomNi čas za smrt, v katerem naj bi agenta 007 zadnjič odigral Daniel Craig, so sicer zaradi pandemije covida-19 že večkrat prestavili, nazadnje na april 2021, upajo pa, da bo v kinematografe takrat pritegnila številne ljubitelje filma.

Studii MGM, ki so bili ustanovljeni leta 1924 in so se v zgodovino filmske umetnosti zapisali tudi s filmi, kot so Čarovnik iz Oza, Ben-Hur in Pojmo v dežju, so že večkrat zamenjali lastnika. Med dosedanjimi lastniki so denimo kanadski poslovnež Edgar Bronfman, ameriški bogataš Kirk Kerkorian in ustanovitelj televizije CNN Ted Turner.