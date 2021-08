Hollywoodski studii načrtujejo nov produkcijski center v Veliki Britaniji

Minister za kulturo, medije in šport Oliver Dowden je dejal, da novi studii predstavljajo ponovno zaupnico cvetoči britanski televizijski in filmski industriji. Dodal je, da podpirajo razvoj tovrstnih projektov po Veliki Britaniji, saj spodbujajo lokalno gospodarstvo, in podpirajo britanske ustvarjalce, da bi ustvarili naslednji film o Bondu ali pomemben set filmov.

Podjetji predvidevata, da bi lahko center lokalnemu gospodarstvu na letni ravni prinesel 300 milijonov funtov. Vodilni pri podjetju Blackstone Real Estate Europe James Seppala meni, da bi lahko nastal vrhunski studio, ki bo pripomogel k temu, da Velika Britanija ostane prvovrstna destinacija za svetovne produkcije.

Produkcijski center bo prva izpostava Sunset Studios izven ZDA. Iz Sunset Studios med drugim prihajajo filmi Ko je Harry srečal Sally (1989), Zoolander (2002) in Dežela La La (2016).