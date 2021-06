Hollywoodski studio bo znova izdal šest filmskih klasik v ultra visoki ločljivosti

Paket, naslovljen The Columbia Classics 4K Ultra HD Collection Volume 2, bo poleg omenjenih vseboval še kriminalni film iz leta 1959 Anatomija umora v režiji Otta Premingerja, z oskarjem nagrajeni muzikal Oliver! iz leta 1968 z zgodbo Dickensovega romana Oliver Twist v režiji Carola Reeda ter komedijo Greva v vojsko iz leta 1981 režiserja Ivana Reitmana.

Filmom bo dodana še obsežna knjiga z 80 stranmi, ki bo ponujala opise vseh šestih filmov in eseje uglednih filmskih kritikov, kot so Julie Kirgo, John Kenrick, Glenn Kenny, Michael G. McDunnah, Kayti Burt in Nev Pierce, piše ameriška filmska revija Variety.

V paketu bo še disk blu-ray z 20 kratkimi filmi iz filmske baze Columbia Pictures. Filmi iz studia z 80-letno zgodovino bodo po pisanju ameriške filmske revije Variety ponudili vpogled v svet igranih in animiranih filmov. Med filmi so med drugim The Tell-Tale Heart (1941), April in Portugal (1956) in animirani film iz leta 1954 When Magoo Flew. Filmski oboževalci bodo set v svojo zbirko lahko dodali že v sredini septembra.