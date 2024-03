Hollywoodski zvezdniki v središču nominacij britanskih gledaliških nagrad

Sarah Jessica Parker , Sarah Snook in Nicole Scherzinger so med nominiranci za gledališko nagrado olivier leta 2024 skupaj z Jamesom Nortonom , Andrewom Scottom in Davidom Tennantom . Glasbena oživitev muzikala Sunset Boulevard , v kateri igra Nicole Scherzinger, vodi med nominacijami, tesno pa ji sledi drama Dear England , ki pripoveduje zgodbo angleškega trenerja Garetha Southgata.

Sunset Boulevard, nova produkcija zgodbe Andrewa Lloyda Webbra o ugašajoči filmski zvezdi, je prav tako prejel nominacije v vseh igralskih kategorijah za muzikal, kot tudi za najboljšo glasbeno oživitev in najboljšo režijo za Jamieja Lloyda.

Narodno gledališče je zbralo največ nominacij za posamezno podjetje s svojimi produkcijami Dear England, Hadestown, The Motive and the Cue, Till the Stars Come Down in The Effect, ki so bile nominirane v številnih kategorijah.

Nogometna drama Dear England je največkrat nominirana predstava, za nagrado se med drugim poteguje Fiennes za najboljšega igralca, Gina McKee za najboljšo igralko v stranski vlogi, Rupert Goold za najboljšega režiserja, drama pa je nominirana tudi v kategoriji najboljše nove predstave.