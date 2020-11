Hollywoodsko podjetje del svoje produkcije seli v London

Podjetje, ki ima v lasti studie, v katerih so snemali filme, kot je V vrtincu , in televizijske serije, kot so Sopranovi , bo sredstva vložilo v naslednjih treh letih, poroča britanski Guardian . "Dagenham je bil včasih znan po tovarnah in Fordu, v prihodnosti pa bomo enako znani tudi po snemanju filmov," je povedal vodja sveta v okrožjih Barking in Dagenham Darren Rodwell. "Gre za tisoče delovnih mest, za zagotavljanje priložnosti za izobraževanje in usposabljanje lokalne mladine ter za dajanje upanja ljudem v teh turobnih časih."

Po oceni sveta bo kompleks ustvaril 1200 delovnih mest in prispeval skoraj 39 milijonov evrov letno h gospodarstvu vzhodnega Londona. Studio bo vseboval 12 zvočnih odrov na približno 11 hektarjih, kar je približno dve tretjini velikosti Pinewooda, v katerem sta nastali franšizi Vojna zvezd in James Bond.

Načrt za gradnjo studia v vzhodnem Londonu je bil izziv za svet, ki je bil prisiljen poiskati novega vlagatelja, potem ko se je prvotni podpornik Pacifica Ventures lani umaknil zaradi negotovosti glede brexita. "To je zelo poseben trenutek za Dagenham, našo prestolnico, in vse tiste, ki so si močno prizadevali uresničiti to drzno vizijo, da v vzhodni London pripeljejo nov filmski studio svetovnega razreda," je dejal londonski župan Sadiq Khan.

Medtem ko je pandemija koronavirusa ustavila filmsko in TV-produkcijo, je Združeno kraljestvo še vedno vodilno prizorišče za hollywoodske uspešnice in TV-drame z velikimi proračuni. Lani so posneli več kot 200 filmov in 120 vrhunskih televizijskih oddaj, ki stanejo več kot milijon evrov na epizodo, kot je serija Krona.