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Hollywood še vedno v iskanju igralke, ki bo upodobila Britney Spears

Los Angeles, 25. 07. 2026 10.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Britney Spears

V Hollywoodu želijo razgibano življenje 44-letne ameriške pop ikone Britney Spears prenesti na filmska platna, pri čemer bodo temeljili na njeni avtobiografiji Ženska v meni. Scenarij za pevkin biografski film bo napisala ustvarjalka in producentka humoristične serije New Girl (Novo dekle) Liz Meriwether.

Pravice za snemanje filmske priredbe pevkinih spominov, ki so izšli leta 2023, je leto kasneje kupil ameriški filmski studio Universal Pictures. Režiser bo Jon M. Chu, znan po režiji romantične komedije Noro bogati Azijci in visokoproračunske filmske adaptacije muzikala Žlehtnoba.

Britney Spears
Britney Spears
FOTO: AP

Producent je medtem Marc Platt, ki je za produkcijo poskrbel tudi pri muzikalu Dežela La La in komediji Blondinka s Harvarda. Katera igralka bo nastopila v glavni vlogi, pa še ni znano. Uporabniki na spletu so premlevali, ali bi to morda lahko bile Millie Bobby Brown, Selena Gomez, Olivia Holt, Emma Roberts ali pa Addison Rae. Poigravali so se tudi z idejo, da bi v čevlje pop princese stopila do sedaj še neznana igralka.

Ena od najuspešnejših izvajalk v zgodovini glasbe je v svoji avtobiografiji pisala o vzponih in padcih svojega življenja. Pri tem do svojega očeta, do moških, s katerimi je bila v zvezi, do paparacev in medijev ni bila prizanesljiva.

Skrbništvo nad pevko, znano po hitih, kot so Oops!... I Did It Again, Baby One More Time in Toxic, je po psihičnem zlomu zaradi zasebnih in poklicnih težav leta 2008 prevzel njen oče. Šele po dolgi pravni bitki je bilo skrbništvo nad večkratno prejemnico platinastih plošč in grammyjev novembra 2021 odpravljeno.

Razlagalnik

Skrbništvo (v angleščini 'conservatorship') je pravni postopek, pri katerem sodišče določi skrbnika za osebo, ki zaradi fizične ali duševne bolezni ali drugih okoliščin ni sposobna skrbeti zase ali za svoje premoženje. V primeru Britney Spears je to pomenilo, da je njen oče imel popoln nadzor nad njenimi financami, kariernimi odločitvami in celo osebnim življenjem, kar je sprožilo veliko polemik o človekovih pravicah in avtonomiji posameznika.

Grammy je prestižna glasbena nagrada, ki jo podeljuje ameriška Akademija za diskografsko umetnost in znanost (The Recording Academy). Velja za najpomembnejše priznanje v glasbeni industriji na svetu, podobno kot so oskarji za film. Nagrade se podeljujejo v številnih kategorijah za izjemne dosežke na področju glasbene produkcije, skladanja in izvajanja.

Jon M. Chu je priznan ameriški filmski režiser in producent, ki se je uveljavil predvsem z režijo vizualno bogatih in glasbeno usmerjenih projektov. Njegova kariera se je začela s plesnimi filmi, kot je 'Odpleši svoje sanje', kasneje pa je dosegel svetovni uspeh z romantično komedijo 'Noro bogati Azijci', ki je bila pomemben mejnik za zastopanost azijskih igralcev v Hollywoodu. Znan je po svojem dinamičnem slogu, ki združuje glasbo, ples in čustveno pripovedovanje zgodb.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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