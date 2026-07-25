Hollywood še vedno v iskanju igralke, ki bo upodobila Britney Spears

Pravice za snemanje filmske priredbe pevkinih spominov, ki so izšli leta 2023, je leto kasneje kupil ameriški filmski studio Universal Pictures. Režiser bo Jon M. Chu , znan po režiji romantične komedije Noro bogati Azijci in visokoproračunske filmske adaptacije muzikala Žlehtnoba .

Producent je medtem Marc Platt, ki je za produkcijo poskrbel tudi pri muzikalu Dežela La La in komediji Blondinka s Harvarda. Katera igralka bo nastopila v glavni vlogi, pa še ni znano. Uporabniki na spletu so premlevali, ali bi to morda lahko bile Millie Bobby Brown, Selena Gomez, Olivia Holt, Emma Roberts ali pa Addison Rae. Poigravali so se tudi z idejo, da bi v čevlje pop princese stopila do sedaj še neznana igralka.

Ena od najuspešnejših izvajalk v zgodovini glasbe je v svoji avtobiografiji pisala o vzponih in padcih svojega življenja. Pri tem do svojega očeta, do moških, s katerimi je bila v zvezi, do paparacev in medijev ni bila prizanesljiva.

Skrbništvo nad pevko, znano po hitih, kot so Oops!... I Did It Again, Baby One More Time in Toxic, je po psihičnem zlomu zaradi zasebnih in poklicnih težav leta 2008 prevzel njen oče. Šele po dolgi pravni bitki je bilo skrbništvo nad večkratno prejemnico platinastih plošč in grammyjev novembra 2021 odpravljeno.