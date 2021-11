Hospitaliziran še eden od članov ekipe filma Rust, gre za ugriz strupenega pajka

Za Millerjeve težave po ugrizu rjavega pajka samotarja (Loxosceles reclusa, op. a.) je javnost izvedela po tem, ko je njegova družina na strani GoFundMe zaprosila za pomoč. ''V nekaj dneh je doživel hude simptome, vključno z nekrozo roke in sepso. Bil je hospitaliziran, vsak dan je prestal nekaj operacij, saj se zdravniki po svojih najboljših močeh trudijo zaustaviti okužbo in poskušajo rešiti njegovo roko pred amputacijo," so zapisali njegovi bližnji. Miller je pri snemanju sodeloval kot oblikovalec luči.

Dodali so, da ga čaka zelo dolga pot do okrevanja, če bo zdravniški ekipi v medicinskem centru Lovelace v Albuquerqueu uspelo rešiti njegovo roko: "Če izgubi roko, bo to zanj in njegovo družino uničujočega pomena.'' Vnaprej so se zahvalili za finančno pomoč vsem, ki jo lahko nudijo in s tem Jasonu pomagajo prebroditi to težko obdobje. Kampanja je do sedaj dosegla znesek okrog 8,6 tisoč evrov in s tem presegla začetni cilj.