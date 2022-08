Hotel jo je zaprositi za roko, a ga je premagal strah

Tomislav je Stelo ob njunem vnovičnem srečanju želel zaročiti, a ji je kar naravnost povedal, da ga je preveč strah. Kata pa se je na romantičnem potovanju jezila tudi zaradi tega, ker Branka ves čas kliče njenega Iva.

Tomislava premaga strah Tomislav je komaj čakal, da po obdobju ločitve znova vidi svojo Stelo, saj jo je zelo pogrešal. Priznal je, da brez nje ne more funkcionirati in da mu pomeni vse. Tudi Stela je komaj čakala, da ga objame in se z njim pogovori. Tomislav je razkril, da je le dan po njenem odhodu umrl oče, na katerega je bil zelo navezan. Povedal je, da je bila njegova želja, da bi Stelo zaprosil za roko, saj mu je bila zelo všeč. A je bilo Tomislava preveč strah, da bi to tudi storil. Ni je namreč želel razočarati in ni želel, da bi se mu smejala zaradi njegovih napak. Stelo je to razjezilo, saj se nima za zlobno osebo, Tomislav pa je napovedal, da bo v dveh dneh zagotovo šel na kolena, saj jo je želel osrečiti.

icon-expand Tomislava je premagal strah. FOTO: POP TV

Preveč poredna za Milana? Milan in Ruža sta po druženju v Liki ohranila stike, zaenkrat samo prijateljske. Na romantičnem potovanju v Vukovarju ga je izbranka pričakovala obritega po glavi in z brado, a je bila razočarana. Bila pa je presenečena, ker ji je namesto sliv in krompirja podaril šopek. Milan je bil izredno zadovoljen, ker se je zelo lepo uredila, premišljeval je tudi o poroki, medtem ko Ruža zaradi slabe izkušnje s prvim zakonom ni bila navdušena nad zamislijo. Zdelo se ji je tudi, da je zanj morda preveč poredna in nemirna. Kata bi zavihala rokave, Ivu se nikamor ne mudi Ivo je v Makarski čakal na Kato, ki je malce zamujala. Ko se je končno prikazala, se mu je zdelo, da se je spremenila, in občutil je njeno toplino. Kata je bila res vesela, da ga vidi, veselila pa se je tudi konkretnih pogovorov o prihodnosti. Zanimalo jo je, ali ima Ivo še kakšen drug hobi poleg pitja kave vsak dan od osmih do opoldneva. Ona bi začela urejati njegov dom, njemu pa se ni prav nikamor mudilo. Priznala je, da je stroga, saj živi v svetu, kjer vladajo red, delo in disciplina. Motilo jo je tudi, ker ga Branka kliče vsak dan, tudi po dvakrat ali trikrat. Ko pa si je Ivo zaželel njene bližine, mu tega še ni dovolila, češ da je še prehitro.

icon-expand Kata se je vztrajno izmikala. FOTO: POP TV

Kot mama in sin Krunoslav se je veselil romantičnega oddiha na Korčuli s svojo Ines, ki pa ni bila najbolj navdušena zaradi slabih spominov na ta otok. On pa je občudoval postavno izbranko, všeč mu je bilo tudi, ker je prevzela komando. A se je Ines počutila kot Krunoslavova mama, ki ga usmerja v življenju. Ko mu je pozirala, pa bi se kmet najraje prelevil v lovca, da bi jo ulovil. Napovedal je tudi, da si bo pustil rasti brado, če bo med njima postalo resno. Bradati moški so ji namreč zelo všeč. Branka moti Ljubičina razvada Branko in Ljubica sta uživala v lepotah Brijunov, prepevala sta in se šalila. Ko jo je vprašal, ali vidi prihodnost za njiju, je povedala, da čuti prijateljstvo in iskrenost. Znova pa je poudaril, da ga moti kajenje, a izbranka ni bila pripravljena opustiti svoje slabe razvade. Kljub temu je izrazil željo, da bi se pogosteje videvala in obiskovala. Sicer je sam preveč navezan na gozd, zelenje in vinograde, medtem ko bi se Ljubica preselila tudi na konec sveta, samo da bi imela svoj mir in ob sebi moškega, ki bi jo cenil.

icon-expand Ljubica se ne namerava odreči svoji razvadi. FOTO: POP TV