Hotel Portofino: serija, ki vas v trenutku popelje na italijansko riviero

Če ne upoštevamo likov, razkošnih kostumov in zapletov, ta žanr navdušuje množice, saj ponuja popolno vrsto eskapizma z navdihovanjem potepanja. In to velja tudi za slikovito serijo Hotel Portofino, katere druga sezona je zdaj na voljo tudi na VOYO.

Kot že ime serije pove, se zgodba dogaja v izmišljenem hotelu v obalnem mestu Portofino na italijanski rivieri. Zgodba sledi življenju družine Ainsworth, ki se je v dvajsetih letih 20. stoletja preselila iz Britanije, da bi odprla prestižni hotel na italijanski obali v iskanju novega začetka. Seveda sledijo romantika, glamur in skrivnost. Medtem ko serija razpravlja o resnih temah, kot sta vzpon nacizma v Italiji in posledice prve svetovne vojne, je Hotel Portofino tudi praznovanje vsega italijanskega in osvobajajočega vpliva očarljive kulture države na junake serije. Drama, posneta tako v Portofinu kot v Opatiji na severni jadranski obali Hrvaške, je vizualna poslastica, ki vsebuje veliko dih jemajočih posnetkov iz obeh destinacij.

Kaj prinaša druga sezona?

Druga sezona Hotela Portofino, ki jo je ustvaril in napisal Matt Baker ter režiral Adam Wimpenny, se začne poleti 1927. Bella še vedno posveča svojo energijo Hotelu Portofino, ki je premagal težave in začenja počasi cveteti. Poleg hotelskih dolžnosti je Bella zaskrbljena za svoja otroka – Luciana, čigar zakon z Rose bi lahko imel težave, in Alice, ki potrebuje odmor od svojih obveznosti v hotelu. Bellinega moža, Cecila, ni bilo več, odkar se je vrnil v Anglijo konec prejšnjega poletja. Zaradi Ceciline nenapovedane vrnitve v Portofino, neurejenega zasebnega življenja njenih otrok in obiska turističnega vodnika, ki bi lahko vplival ali uničil prihodnost hotela, Bella naredi vse, kar je v njeni moči, da bi vse potekalo čim bolj gladko.