Hotel Portofino: serija o italijanski rivieri, ki so jo snemali tudi na Hrvaškem.

Zgodba, ki se dogaja v burnih 20. letih prejšnjega stoletja, spremlja britansko družino Ainsworth, ki vodi luksuzni hotel za petične goste na slikoviti italijanski rivieri. Hotel obratuje le nekaj tednov, a njegova solastnica in glavna gonilna sila Bella Ainsworth se mora že soočiti s kupom preglavic. Nima dovolj zaposlenih, primanjkuje ji denarja, njeni gostje pa so zahtevni in jim je težko ustreči. Poleg tega Bella skuša pomagati tudi svojemu ranjenemu sinu Lucianu in ovdoveli hčerki Alice po travmatičnih posledicah prve svetovne vojne. Medtem Bellin mož, zapravljivi aristokrat Cecil, razmišlja samo o tem, kako bi se dokopal do denarja za svoj potraten življenjski slog. Bella bo kmalu odkrila, kako daleč je pripravljen iti njen mož, da bi si zagotovil bogastvo in status ... Serijo so med drugim snemali tudi v Rovinju, Reki in Opatiji na Hrvaškem.