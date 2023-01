Hrvaška igralka: Hčer je videl, potem pa izginil za vedno

Igralka, ki jo trenutno spremljamo v seriji Botri, ki je na sporedu vsak delavnik ob 20. uri na POP TV, je zdaj za hrvaške medije povsem odkrito spregovorila o svojem življenjskem boju, odkar sta s hčerjo Galo ostali sami. "Vse je bilo predvsem boj, moje zorenje in približevanje praktičnosti v življenju. Odločila sem se, da stvari uredim, odrekanje ni prišlo v poštev, svoji hčeri sem morala dati vse, da ji ne bi nič manjkalo, še več, da ne bi občutila situacije, v kateri sva se znašli," se je težkega obdobja spominjala Olga.

V težkih časih je bila njena opora njena družina, predvsem mama, sestra in bližnji prijatelji. Olga se še danes vsem nenehno zahvaljuje ne le za psihično pomoč, ampak tudi za finančno pomoč. In nekdanji mož? Z njim ni v stiku že od ločitve. "Galo je videl, ko se je rodila, priznal očetovstvo in od takrat naprej se je začel kaos. Od takrat naprej ni sodeloval v njenem življenju. Ne javlja se. Ne kliče je za rojstni dan. Nič."

Čeprav življenje samohranilke ni lahko, si nikoli ni dovolila, da bi zapadla v depresijo. "Nisem si mogla privoščiti depresije. Ne tiste po porodu, ne katere koli. Morala sem biti močna, zame ni bilo nadomestka, morala sem nadzorovati situacijo in biti mirna za svojo punčko. To me je spremenilo v kontrolorja, zdaj se poskušam malo sprostiti, se naučiti igrati z lastnim otrokom in spet s seboj. Na to sem pozabila, ko sem poskušala organizirati svoje življenje tako, da deluje. Ko sem rodila, sem imela veliko zahtevnih situacij in nekateri okoli mene niso pokazali razumevanja, tudi Galov oče. Spomnim se, da sem takrat padla v nek drug svet, v katerem sem se na vso moč poskušala znajti, kot sem najbolje vedela in znala, se trudila in zdaj izhajam iz vsega, kar sem prestala. Dozorela sem, a si nikoli nisem priznala, da sem skozi vse to šla sama. Zato se zdaj počutim dobro, res dobro," je povedala za tportal.