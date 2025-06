Hrvaška igralka iz Botrov objavila, da ima avtizem in ADHD

Serijo Botri spremljajte na POP TV od ponedeljka do petka v dopoldanskih urah.

Hrvaška igralka, Karmen Sunčana Lovrić , ki jo lahko spremljamo tudi na POP TV v seriji Botri , je na svojem Facebooku zapisala, da so ji diagnosticirali ADHD in avtizem. "Dobila sem potrdilo. Kombinacija ADHD-ja, ali kot se je izrazila psihologinja, sem jaz izjemno organiziran kaos (našla sem svoje indijansko ime!). In ravno zdaj berem nekaj o šolskem sistemu in se spominjam, kako težko je bilo meni. Kako težko je bilo sedeti pri miru. Vedno sem prva naredila nalogo in potem se morala sedeti v tišini in predvsem mirno. Ne vem, kateremu otroku, nevrotipičnemu ali nevrodivergentnemu, lahko sedeti pri miru več ur, brez premikanja, brez nenehnega presedanja in podobno."

"Lahko nekaj narišem? Ne! to ni likovna vzgoja. Grem lahko mal oven? Ne, moraš ostati na svojem mestu! Lahko pomagam sošolki? Ne, to ni tvoja naloga! Se lahko vsaj obrnem? Ne, gledati moraš v tablo! Ali lahko ... ? Ne smeš! ..."

"In tako sem sedela popolnoma' mirno, nisem premikala nog, nisem se obračala, nisem se vrtela. Bila sem tiho in gledala pred sabo. A pod klopjo sem si trgala obnohtno kožico, ker je bil to edini ventil, ki mi je bil dovoljen."

"Hvala šolskemu sistemu za dve operaciji nohta v osnovni, do te mere sem si drgnila kožo ob nohtih, samo zato, da sem izpolnila vase želje. Imela sem same petice, ker sem dojela, da se bom le tako lahko izognila radarju. Samo to jim je pomembno: imeti moraš dobre ocene in to pomeni, da si pridna, vzgojena in da je s tabo vse v redu. Danes se učim več kot kdajkoli prej v življenju. Obožujem učenje. Vedno nekaj novega berem, preučujem, zapnem za neko temo in se ne ustavim, dokler ne izčrpam vseh virov. Lepo mi je, ko se učim, tako svobodno, ko me stvari zanimajo, ko se učim z razumevanje. Všeč mi je, da lahko berem, med tem ko visim iz lusterja na obrnjena na glavo ali med tem ko hodim gor in dol, ker meni tako paše."