Hrvaška Kmetija prihaja na VOYO: v njej tudi znana Slovenka

Manja Šernek je pripravljena, da Hrvatom pokaže, kako izgleda delo na kmetiji, saj ima kar nekaj izkušenj. Le kdo bi pozabil simpatično Manjo Šernek, ki se nam je zapisala v spomin s citatom, kot je 'vse mi daj, samo fuzbalerja ne', ali ko se je prelevila v novinarko Kmečkega lista. "Ikona sem 24/7, obožujem živali in vedno se trudim biti najboljša verzija sebe. Sem mirna oseba, a včasih preveč čustvena. Hitro razmišljam in se dobro prilagajam. Znam se znajti v vsakem okolju. Vedno prinašam dobro energijo, ne bojim se iskrenosti, a znam biti tudi diplomatka. In seveda – moj humor je edinstven," je povedala Manja, preden se je podala v nov kmečki izziv.

Manja Šernek FOTO: VOYO

Manja sicer prihaja iz Portoroža, po poklicu je ustvarjalka vsebin in turistična delavka, ki že od otroštva obožuje biti v središču pozornosti. Na Kmetijo se je prijavila, ker ji je – kot pravi – manjkalo podeželskega fitnesa. "Rekla sem si, da moram izgubiti nekaj kilogramov, in ni boljšega treninga kot Kmetija – preverjeno! Poleg tega obožujem izzive in želela sem znova izkusiti življenje brez sodobnega udobja, vsaj za nekaj časa," je razkrila nekdanja tekmovalka slovenske različice Kmetije.

V boju za 50.000 evrov kar 19 tekmovalcev

Na Kmetijo vstopa 19 tekmovalcev, popolnih neznancev, ki bodo ugotovili, kako bogato, razburljivo in zanimivo je življenje na podeželju. Pričakala jih bo življenjska avantura, polna izzivov – obvladovanje narave, skrb za kmetijo in živali. Sej vemo, koliko preglavic lahko tekmovalcem prinesejo živali. Spomnimo se divje Jolande, pa Bibe.

Nikolina Pišek FOTO: RTL

Med tekmovalci bo pogumno krmarila priljubljena hrvaška voditeljica Nikolina Pišek, ki pravi, da je pred njo 'najzahtevnejša vloga doslej'. "To bo drugače od vsega, kar so gledalci doslej videli in si predstavljali – tako po zasnovi kot po tekmovalnem duhu. Veselim se čudovite narave, zelenja, pa tudi dela z mednarodno ekipo, ki je zbrana na tem projektu. Veliko strokovnjakov, čudovita narava, popolna osredotočenost na delo – fantastično," je o Kmetiji povedala voditeljica. Kmetje in kmetice se bodo spopadali z nalogami, navdihnjenimi s tradicijo različnih delov Hrvaške, nekateri med njimi pa se bodo prvič srečali z življenjem na vasi. Kdo pa bo domov odnesel bogato nagrado 50.000 evrov, bomo videli od 19. maja na VOYO.