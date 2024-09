Hrvaška policija na meji s Srbijo pridržala srbskega igralca Sergeja Trifunovića

Igralec v času te objave ni bil na Hrvaškem, zato je hrvaška policija čakala na trenutek, ko bo spet vstopil v državo. To se je zgodilo v ponedeljek okoli polnoči na mejnem prehodu Bajakovo, kjer so ga po poročanju portala hrvaškega časnika Slobodna Dalmacija tudi pridržali.

S splitsko-dalmatinske uprave so sporočili, da bodo proti igralcu vložili obtožni predlog zaradi njegove objave na družbenem omrežju z 10. septembra lani, s katero naj bi kršil javni red in mir.

Kot so navedli, je Trifunović na družbenem omrežju objavil besedilo z neprimerno vsebino, v katerem je grobo žalil policijo in policijske uslužbence. Med drugim je zapisal, da so splitski policisti izsilili več kot tisoč evrov in da upa, da si bodo s tem denarjem sešili lepe črne uniforme po vzoru Francetićevih. Jure Francetić je bil eden od ustanoviteljev in vodilnih poveljnikov Črne legije, elitne paravojaške enote ustašev.

Kot še piše Slobodna Dalmacija, bodo igralca že danes privedli na občinsko prekrškovno sodišče v Splitu, kjer ga čaka novo sojenje.