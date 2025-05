Hrvaška serija Časopis: Vpliv politike, korupcije in moči na medije

Napeta serija Časopis, ki jo zdaj lahko spremljamo na VOYO, razkriva temno zgodbo o politiki, medijih in korupciji. Gre za eno najbolj hvaljenih domačih serij, ki je kot prva hrvaška serija dosegla mednarodno občinstvo. Od prve do zadnje epizode napetost ne pojenja, temveč se razvija v šokantnih smereh, polnih nepričakovanih preobratov. Tema serije je, žal, aktualna že od začetkov novinarstva in medijev: kakšen vpliv ima politika nanje?