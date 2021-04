Hrvaška serija, ki navdušuje: prikaz Jugoslavije v 80. letih, njenih subkultur in mladine

Dramska serija s številnimi humornimi vložki v štirih sezonah prikaže svet v Jugoslaviji v 80. letih. V seriji, ki ima skupno 48 delov, spremljamo vsakodnevne dogodivščine junakov in takrat aktualne družbene dogodke, zaplete ter težave. V seriji smo tako priča življenju v času Titove smrti, spomnimo se časov, ko so vsi hodili po kavbojke v Trst, ko so se po mestih lahko vozili samo avtomobili z neparnimi ali parnimi zadnjimi številkami na registrskih tablicah ... Dotaknejo se celo eksplozije reaktorja v Černobilu. Takrat aktualnega dogajanja je v seriji precej, obljubljajo ustvarjalci. Izjemno zahtevna produkcija serije Črno-beli svet tako duha 80. let ne oživlja le skozi zgodbo, ampak tudi skozi kostime, ličila, pričeske, glasbo ...

Zgodba spremlja dve zagrebški družini. Na eni strani je tipkarica Ksenija Kipčić (Jelena Miholjević), nevrotična mama samohranilka. Ima dva sinova, to sta starejši Kipo (Filip Riđički) in mlajši Žaca (Karlo Maloča). Kipo, ki je novinar, po vrnitvi iz Jugoslovanske ljudske armade nadaljuje s svojim hitrim življenjskim tempom. Poslovno nenehno išče dobre novinarske zgodbe, zasebno pa dobre zabave. Njegov najboljši prijatelj je fotograf študentskega časopisa Đerman Kurtel, ki ga vsi kličejo Žungul. Tega igra priznani hrvaški igralecSlavko Sobin, ki se lahko pohvali tudi s kariero v Hollywoodu. Kipo in Žungul nas v seriji popeljeta v svet urbanega Zagreba v 80. letih prejšnjega stoletja, z njima spoznamo (ali se spomnimo) svet nočnih zabav, rock koncertov, novinarske redakcije in kultnih generacijskih središč, priča pa smo tudi srečanjem z nekaterimi legendarnimi znanimi imeni tistega časa – od rock zvezd do kritikov in novinarjev ter policijskih inšpektorjev.