Hrvaški projekt osvojil prestižno nagrado za najboljšo serijo na festivalu v Franciji

Na festivalu, ki je potekal med 26. avgustom in 2. septembrom, je prikazanih več kot 60 ekskluzivnih premier serij z vsega sveta. V tekmovalnem programu Panorama International, v katerem je Območje brez signala slavilo, je bilo predstavljenih 15 serij.

Nagrado je od predsednice žirije, ugledne francoske novinarke Florence Aubenas, prevzela producentka serije Ankica Jurić Tilić. "Izjemno ganljivo mi je, da je žirija prav nam s toliko veselja podelila to nagrado. Presrečna sem, odzivi na serijo in nagrado so čudoviti in komaj čakam, da to veselje delim s celotno ekipo."