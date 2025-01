Hrvaškega sanjskega moškega bo osvajala seksologinja Maja Grintal

OGLAS

Slovenka Maja Grintal, ki je že v naši različici šova povedala, da se ukvarja s seksologijo, se bo zdaj borila za srce hrvaškega sanjskega moškega, Splitčana Šimeta Eleza. Kot pravi, je uspešna svetovalka za intimne odnose, kjer združuje ljubezen do osebnega razvoja, telesa, seksualnost in poglobljeno razumevanje zvez. Že od malih nog je veljala za tisto prijateljico, ki pomaga in svetuje vsem okoli sebe.

Sprva je verjela, da bo njena prihodnost v svetu košarke in ličenja, a njena pot je nepričakovano zavila, ko je odkrila podkast, ki se je ukvarjal s temami intimnih odnosov in spolnosti. Te teme so jo globoko nagovorile in ugotovila je, da je to njen pravi poklic. Vstop na področje, ki je bilo dolgo časa tabu, ni bil enostaven, vendar je Maja čutila močno potrebo pomagati ljudem razumeti zapletenosti intime. Kariero košarkarske trenerke je zdaj zamenjala z vlogo trenerke za intimne odnose!

Maja išče partnerja, ki ceni komunikacijo in čustveno zrelost ter razume njeno ranljivost in odprtost. Njena vizija ljubezni ni utemeljena na trenutni strasti; Maja verjame, da ljubezen raste skozi čas, ko se partnerja spoznata na globlji ravni in se zares povežeta, saj ne išče površinskih interakcij. "Šime mi je res simpatičen in všeč mi je njegova energija. Komunikacija z njim je bila tako naravna, lahko sem se mu odprla," je navdušeno povedala 27-letnica.