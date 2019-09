Hrvaški celovečerecc kandidat za oskarja

Nuić je bil hrvaški kandidat za oskarja v tej kategoriji, ki se je doslej imenovala najboljši tujejezični film, že leta 2009 s svojim filmom Kenjac, pri katerem sta sodelovala s producentom Borisom T. Matićem. Sodelovanje sta nadaljevala tudi pri celovečercu Mali, ki so ga letos izbrali kot kandidata za oskarja med desetimi hrvaškimi filmi, ki so bili prijavljeni na letošnjem razpisu društva filmskih delavcev.

Drama Mali predstavlja nekakšno nadaljevanje Nuićevega študentskega filma Vratite im Dinamo in celovečerca Seks, piće i krvoproliće iz leta 2004, v katerih govori o četverici sosedov in prijateljev, ki so strastni navijači zagrebškega nogometnega kluba.

V celovečercu Mali četverici prijateljev, ki so v svojih poznih 30. letih, spremljanje nogometnih tekem ni več med prednostnimi nalogami. V ospredju zgodbe je odnos enega izmed njih s svojim 12-letni sinom.

Poleg igralca Franja Dijaka in njegovega sina iz resničnega življenja Vita Dijaka, ki je prvič sodeloval pri filmu, so v glavnih vlogah zaigrali znani hrvaški igralci Bojan Navojec, Hrvoje Kečkeš in Rakan Rushdiat. Franjo Dijak je bil na filmskem festivalu v Torinu razglašen za najboljšega igralca.

Podelitev oskarjev bo potekala v Los Angelesu 9. februarja 2020.