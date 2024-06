Hrvaški šov Sanjski moški bodo snemali v vroči Grčiji

Novi hrvaški Sanjski moški v četrti sezoni ponuja dekletom edinstveno priložnost, da skupaj sanjajo o svoji grški avanturi! In medtem ko Sanjskega čaka priložnost najti žensko svojih sanj, morda celo bodočo nevesto, pa dame zagotovo čaka največja avantura v življenju, in sicer na čarobnem otoku boga Sonca Heliosa, katerega slavni Kolos je nekoč varoval vhod v pristanišče glavnega mesta Rodos!

Rodos, ki se nahaja v Egejskem morju, je raj na zemlji, znan po veličastnih srednjeveških trdnjavah, starodavnih templjih in neskončnih plažah. Predstavljajte si večerje ob svečah, razburljiva potovanja, nepozabne zabave in številna presenečenja, ki vam bodo vzela dih. Dolgi sprehodi ob obali in nočni pogovori so le del čarovnije, ki jo bo novi RTL-ov Sanjski moški doživel z izbranimi srečnicami. Vse vodi k enemu cilju – iskanju prave ljubezni!

V prvi sezoni priljubljenega hrvaškega šova je Goran Jurenec našel svojo Hano, Mijo Matić je v drugi sezoni izbral Slovenko Nušo, Toni Šćulac pa je v tretji sezoni odprl srce Stankici.