Hrvaški zvezdnik Luka Peroš v novi VOYO seriji

Minilo je več kot desetletje, odkar je zvezdnik kultne serije Money Heist nazadnje snemal v rodni Hrvaški. Luka Peroš se na zaslone domače regije vrača po zaslugi platforme VOYO in prvega hrvaškega VOYO originala, serije IQ 160.
Za sodelovanje pri projektu se je odločil tudi zaradi komične note zgodbe. "Prav komični element me je najbolj pritegnil, saj redko dobim priložnost igrati takšne vloge. To je pritegnilo mojo pozornost in z veseljem sem se pridružil projektu. Ob ogledu francoskega izvirnika sem videl, da ponuja veliko možnosti za komedijo, predvsem v načinu, kako se moj lik znajde v vrtincu, imenovanem Marina, ki jo igra naša Dajana Čuljak," je povedal Peroš.
Scenarij mu je ponudil veliko, prav tako njegovi kolegi na snemanju. "Vzdušje je bilo odlično. Snemanje je bilo fizično zahtevno, saj smo snemali na številnih lokacijah, da bi bilo vse čim bolj avtentično. Ta del je bil nekoliko težji, vendar sta bila vzdušje in povezanost ekipe odlična, kar se po mojem mnenju vidi tudi v končnem rezultatu. Pogledal sem, kaj so ustvarili kolegi v Franciji in ZDA, sam pa sem želel dodati naš pridih ter več komedije v odnos med inšpektorjem in Marino."
Svojo bogato kariero je gradil potrpežljivo, predano in dolga leta. Tako je bilo tudi leta 2018, ko ga je poklicala agentka. Med bivanjem v Zagrebu je prejel vabilo na avdicijo za svetovno uspešnico Money Heist. "Takrat so bili že svetovni fenomen, ko sem prejel povabilo na avdicijo. Bil sem presenečen in vedel sem, da se bom moral nanjo zelo dobro pripraviti. Imel sem tudi nekaj sreče, saj so mi pustili ustvarjalno svobodo, kar je bilo pomembno, ker je bil na snemanju prisoten velik pritisk, da sem bil dovolj kakovosten ob vseh teh vrhunskih igralcih," je o vlogi, ki mu je prinesla svetovno prepoznavnost, povedal Peroš.
Njegova bogata kariera ga je popeljala na snemanja po vsej Evropi in svetu, njegova življenjska baza pa je že dolgo Barcelona, od koder hitro prispe kamorkoli ga ponese delo. Znano je, da govori več tujih jezikov, posebej zahtevno pa je bilo snemanje v turščini. "Za snemanje v turščini sem potreboval veliko mentalne moči. Stopnja frustracije je bila visoka, saj pri igri rad obvladujem jezik, se igram z ritmom, čustvi in vsem drugim, v tem primeru pa je bilo to precej težje. Na koncu je vse izpadlo dobro, sčasoma pa je postajalo tudi lažje," se je spominjal igralec.
Energijo, je povedal, najraje nabira v krogu družine in prijateljev, še posebej pa uživa, ko lahko prosti čas izkoristi za obisk naše obale, druženje z dragimi ljudmi in dobro hrano. Svoje delo obožuje in pravi, da je neizmerno srečen, ker danes živi od poklica, za katerega se je izobraževal in ga študiral. "Uživam v tem delu in nahrani mi dušo," iskreno sklene Peroš. Ta izkušeni profesionalec v vsak projekt vloži vse svoje znanje in predanost – tako je bilo tudi pri seriji IQ 160.
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