Hrvaški zvezdnik Luka Peroš v novi VOYO seriji

Za sodelovanje pri projektu se je odločil tudi zaradi komične note zgodbe. "Prav komični element me je najbolj pritegnil, saj redko dobim priložnost igrati takšne vloge. To je pritegnilo mojo pozornost in z veseljem sem se pridružil projektu. Ob ogledu francoskega izvirnika sem videl, da ponuja veliko možnosti za komedijo, predvsem v načinu, kako se moj lik znajde v vrtincu, imenovanem Marina, ki jo igra naša Dajana Čuljak," je povedal Peroš.

Scenarij mu je ponudil veliko, prav tako njegovi kolegi na snemanju. "Vzdušje je bilo odlično. Snemanje je bilo fizično zahtevno, saj smo snemali na številnih lokacijah, da bi bilo vse čim bolj avtentično. Ta del je bil nekoliko težji, vendar sta bila vzdušje in povezanost ekipe odlična, kar se po mojem mnenju vidi tudi v končnem rezultatu. Pogledal sem, kaj so ustvarili kolegi v Franciji in ZDA, sam pa sem želel dodati naš pridih ter več komedije v odnos med inšpektorjem in Marino."

Svojo bogato kariero je gradil potrpežljivo, predano in dolga leta. Tako je bilo tudi leta 2018, ko ga je poklicala agentka. Med bivanjem v Zagrebu je prejel vabilo na avdicijo za svetovno uspešnico Money Heist. "Takrat so bili že svetovni fenomen, ko sem prejel povabilo na avdicijo. Bil sem presenečen in vedel sem, da se bom moral nanjo zelo dobro pripraviti. Imel sem tudi nekaj sreče, saj so mi pustili ustvarjalno svobodo, kar je bilo pomembno, ker je bil na snemanju prisoten velik pritisk, da sem bil dovolj kakovosten ob vseh teh vrhunskih igralcih," je o vlogi, ki mu je prinesla svetovno prepoznavnost, povedal Peroš.