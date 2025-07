Hudičevka je nazaj: Meryl Streep na ulice New Yorka privabila množice.

Meryl Streep je po 19 letih zopet nadela sivo lasuljo, velika sončna očala in modno opravo. V New Yorku se je tako pričelo snemanje težko pričakovanega nadaljevanja uspešnice iz leta 2006 Hudičevka v Pradi. Mesto že nekaj dni oblegajo radovedni oboževalci, ki želijo na lastne oči videti zvezdniško zasedbo s trikratno oskarjevko Streepovo, oskarjevko Anne Hathaway in oskarjevo nominiranko Emily Blunt na čelu. Slednja je sicer edina, ki se zaenkrat spretno izogiba objektivom.