Film/TV

'Hudičevka' napolnila slovenske kinodvorane

Ljubljana, 30. 04. 2026 17.08

Avtor:
Simon Vadnjal Alen Podlesnik
Premiera filma Hudičevka v Pradi 2

Težko pričakovano nadaljevanje filma Hudičevka v Pradi je prispelo tudi na slovenska velika platna. V čevlje svojih ikoničnih vlog sta ponovno stopili tako Anne Hathaway kot večkratna oskarjevka Meryl Streep. Po besedah filmskih ustvarjalcev tudi Hudičevka v Pradi 2 ponuja vpogled v zakulisje sveta mode, ambicij in neizprosnih odnosov, s čimer se je prvi del uvrstil med kultne filmske uspešnice. Na rdeči preprogi slovenske filmske premiere so svoje navdušenje izrazili tudi domači znani obrazi.

Slovenija je včeraj zaživela v ritmu težko pričakovanega filma Hudičevka v Pradi 2. Premierne projekcije filma so v ljubljanski Cineplexx privabile številna znana imena iz sveta medijev, mode in zabave. Med povabljenimi so bili tudi pevka in didžejka Gaja Prestor, voditeljica Oriana Girotto s sinom Aleksom Cavazzo, pa tudi vplivnice Anja Širovnik, zmagovalka prve sezone Sanjskega moškega, Teja Jugovic in Indira Ekić, zmagovalka šova Super par.

Premierne projekcije so z enako mero navdušenja pritegnile tudi obiskovalce v Odiseji in Kinu Bežigrad ter v mariborskem Cineplexxu. Dvajset let po tem, ko je izvirnik na novo definiral odnos med modo in popkulturo, je nadaljevanje prineslo enako mero samozavesti. Prvi odzivi na Hudičevko v Pradi 2 so bili izjemno pozitivni; preplet nostalgije in svežega pristopa je navdušil tako dolgoletne oboževalce kot novo generacijo gledalcev.

Impresivno igralsko in avtorsko zasedbo tudi v nadaljevanju vodi Meryl Streep, ob njej pa nastopajo tudi Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci. Pridružujejo se jim tudi nova močna imena, kot so Kenneth Branagh, Lucy Liu in Justin Theroux. Dodatni sijaj projektu dajejo globalna ikona Lady Gaga ter ključne osebnosti modne industrije, med njimi Donatella Versace in Marc Jacobs. Film režira David Frankel, scenarij pa podpisuje Aline Brosh McKenna, avtorica izvirnega filmskega hita.

hudičevka v pradi 2 kino film premiera slovenija

4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
zadovoljna
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Slovenska podjetnica iskreno o svoji preteklosti
Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Kako pravilno izvesti sklece
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
