'Hudičevka' napolnila slovenske kinodvorane

Slovenija je včeraj zaživela v ritmu težko pričakovanega filma Hudičevka v Pradi 2. Premierne projekcije filma so v ljubljanski Cineplexx privabile številna znana imena iz sveta medijev, mode in zabave. Med povabljenimi so bili tudi pevka in didžejka Gaja Prestor , voditeljica Oriana Girotto s sinom Aleksom Cavazzo , pa tudi vplivnice Anja Širovnik, zmagovalka prve sezone Sanjskega moškega, Teja Jugovic in Indira Ekić , zmagovalka šova Super par .

Premierne projekcije so z enako mero navdušenja pritegnile tudi obiskovalce v Odiseji in Kinu Bežigrad ter v mariborskem Cineplexxu. Dvajset let po tem, ko je izvirnik na novo definiral odnos med modo in popkulturo, je nadaljevanje prineslo enako mero samozavesti. Prvi odzivi na Hudičevko v Pradi 2 so bili izjemno pozitivni; preplet nostalgije in svežega pristopa je navdušil tako dolgoletne oboževalce kot novo generacijo gledalcev.

Impresivno igralsko in avtorsko zasedbo tudi v nadaljevanju vodi Meryl Streep, ob njej pa nastopajo tudi Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci. Pridružujejo se jim tudi nova močna imena, kot so Kenneth Branagh, Lucy Liu in Justin Theroux. Dodatni sijaj projektu dajejo globalna ikona Lady Gaga ter ključne osebnosti modne industrije, med njimi Donatella Versace in Marc Jacobs. Film režira David Frankel, scenarij pa podpisuje Aline Brosh McKenna, avtorica izvirnega filmskega hita.