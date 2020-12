Hugh Grant pred snemanjem filma o Bridget Jones dvomil o Zellwegerjevi

Hugh Grant je šele dve desetletji po izidu prvega dela filmov o Bridget Jones priznal, da je bil glede izbire glavne igralke zelo skeptičen. Dnevnik Bridget Jones , ki je v kinematografe prišel leta 2001 in takoj navdušil gledalce, je eden najbolj priljubljenih filmov desetletja, v glavni vlogi pa je zaigrala simpatična Renée Zellweger.

Grant se spominja trenutkov, ko je Zellwegerjeva prišla na avdicijo in stopila v čevlje nerodne Jonesove. Pravi namreč, da je zvenela kot princesa Margareta . 60-letni angleški igralec, ki se je ob teksaški igralki v filmu pojavil kot Daniel Cleaver, je bil takrat prepričan, da je odločitev o glavni igralki skrajno nenavadna.

''Zgodil se je velik škandal – vsi so se spraševali, zakaj za glavno vlogo ni bila izbrana britanska igralka,''je zvezdnik povedal v dokumentarnem filmu Biti Bridget Jones, ki je bil prikazan na eni od otoških televizij. ''Renée Zellweger nisem poznal. In da bo igralka iz Teksasa igrala britanski lik? To je bilo sila nenavadno,'' je dodal.