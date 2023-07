'Hugh Grant je bil bog romantičnih komedij'

Luke Grimes je ob boku Ellie Kemper zvezda nove romantične komedije Happiness for Beginners . V intervjuju za revijo People je spregovoril o priljubljenem žanru in njegovem kralju – Hughu Grantu . Dejal je, da je njegova najljubša romantična komedija Notting Hill , v kateri je Grant blestel skupaj z Julio Roberts , na seznamu njegovih priljubljenih romantičnih filmov pa je tudi film Štiri poroke in pogreb , še ena uspešnica angleškega zvezdnika.

Hugh Grant je v svoji igralski karieri zaigral še v številnih drugih romantičnih komedijah, med njimi v Dnevniku Bridget Jones, Pravzaprav ljubezen, Devet mesecev in Miki modre oči. Po Grimesovo je imel v njih primerno količino humorja – "ni bil preveč smešen, da bi zasenčil komične like". "Imel je ravno pravo mero humorja, da je bilo popolno. Dejansko si mu verjel, sočustvoval z njim in imel do njega empatijo. Pri snemanju tega filma je bil nekakšna moja zvezda Severnica," je priznal Luke.

Grant je v žanru romantičnih komedij kraljeval predvsem v 90. letih prejšnjega stoletja, zadnjih nekaj let pa se je preizkusil tudi v nekaj akcijskih filmih in kriminalnih serijah, kot sta Zlom in Zelo angleški škandal.