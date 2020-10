Hugh Grant pravi, da je igranje v romantičnih komedijah zanj preteklost

"Zelo so mi všeč liki, v katerih zaživi več osebnosti. Vedno sem mislil, da je to veliko bolj pristno, kot iskati neko bistvo osebe. Ljudje se spreminjamo glede na okoliščine, ki vplivajo na naše razpoloženje in vedenje." 60-letnik je priznal, da se je v romantičnih komedijah in dramah vedno počutil golo. "Mislim, da sem del kariere, kjer sem igral očarljivega moškega, pustil za seboj in v zadnjem času igram večinoma bolj zapletene like. V tem uživam in mislim, da so jih gledalci dobro sprejeli. Ne želim se vrniti k točki, kjer bom igral le različne verzije Hugha Granta."